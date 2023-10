Nu sunt un cunoscător al rugbyului, dar pot spune că spectator ocazional sunt, inclusiv pe stadion. Cel mai recent meci a fost cel al stejarilor cu Georgia, pe Arcul de Triumf. Dar am și un Steaua – Dinamo în palmares, pe Ghencea. Iar în memoria afectivă mi-au rămas antrenamentele rugbyștilor cu care împărțeam terenul de pe velodromul din parcul Dinamo, pe vremea junioratului. De aceea, de obicei nu ratez un eveniment de anvergura Cupei Mondiale, așa am putut să-l văd la treabă acum aproape 30 de ani (!) pe fenomenalul Lomu, ceva parcă din altă lume în sport, nu numai în rugby. Așa că am rămas cu o slăbiciune pentru Noua Zeelandă, care a pierdut atunci finala tot cu Africa de Sud, într-un meci fără eseuri. Evident, am văzut destule meciuri de la actuala Cupă Mondială, inclusiv trei ale selecționatei noastre. Iar seara de sâmbătă nu se putea sfârși mai bine decât cu marea finală. Cu toate astea, pot spune că un comentator care cu siguranță era specialist, adică mai mult decât cunoscător, a reușit să-mi strice plăcerea... Acesta este Bogdan Cosmescu, binecunoscut și publicului de fotbal. Odată cu eliminarea căpitanului All Blacks, el a afirmat cu o aroganță de spectator aflat la bere că meciul e încheiat, sud-africanii nemaiputând scăpa victoria. Ba chiar a plusat, spunând că există chiar posibilitatea ca Africa de Sud să câștige la scor! Cum să faci așa ceva în calitate de comentator?! În primul rând, chiar dacă ai avea dreptate, ceea ce n-a fost cazul, nu scapi așa ceva pe post, când încă meciul era în prima repriză. Apoi, e vorba despre sport, o inferioritate se poate compensa oricând cu alta de la adversari. Ceea ce s-a și întâmplat, parțial, cu cele două galbene. Apoi, la singura încercare a meciului, a ținut-o una și bună că a fost un ”înainte”, deși doar mișcarea mâinii a fost spre înainte, în rest fiind păcălit ca un nespecialist de efectul imprimat mingii. În fine, trecând (cu greu) peste asta, am trăit efectiv meciul, înțelegând iar și iar ce înseamnă presiune în sport, căci asta a fost cauza pentru care doi neo-zeelandezi au ratat buturile. La final, am găsit și un motiv pentru a mă bucura de victoria sud-africanilor, l-am văzut pe Federer în lacrimi, îmbrăcat în echipamentul țării în care s-a născut mama sa! Anterior îl văzusem și pe Djokovic, dar fără să-mi dau seama pe cine susține, abia ulterior aflând că doamna din dreapta sa era partenera unui jucător din Noua Zeelandă. Aceasta a avut o reacție tipică de spectator când s-a văzut pe cameră, Nole parodiind-o foarte simpatic. Ca și mulți dintre noi, probabil fără a fi cunoscători, doi titani din tenis se bucurau de sport, acela pentru gentlemeni, zice-se, jucat de golani...