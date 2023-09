Talent

Nicuşor Ocheană, student la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, este un tânăr foarte talentat din Vadul Moldovei, care, la numai 21 de ani, are compoziţii proprii şi colaborări cu solişti instrumentişti din ţară şi din Republica Moldova.

Talentul lui Nicuşor a fost descoperit încă din şcoala gimnazială, pe care a absolvit-o în satul natal, Vadu Moldovei, când a fost auzit prima dată cum fredona melodii populare. A fost apreciat cu adevărat încă din primul an de liceu, la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, perioadă în care, după şcoală, după ce-şi termina temele, se dedica în totalitate muzicii. În anii de liceu şi-a pus în valoare talentul de solist trompetist în spectacolele organizate de şcoală şi de Primăria Fălticeni, a făcut săpături adânci pentru a afla mai multe despre universul muzicii şi al instrumentelor muzicale, a aflat multe aspecte privind totalitatea concepţiilor, cunoştinţelor şi tehnicilor muzicale în cadrul studiului individual privind teoria muzicii, a luat lecţii de pian şi a început o frumoasă colaborare cu Fanfara folclorică „Bucovina”.

Emoţiile nu au lipsit, dar profesorul Cristi Ruscior i-a fost stâlp permanent şi i-a dat forţa necesară pentru a trece peste ele

Nicuşor Ocheană ne-a spus: „Satul în care m-am născut şi am copilărit este un loc cu oameni iubitori de muzică populară. De copil am simţit o atracţie pentru muzica populară cântată în special la instrumentele de suflat. În familia mea, muzica populară a fost permanent prezentă, iar ceea ce fac eu este o moştenire a familiei. Bunicii mei din partea tatălui, Mamaia şi Tataia, au cântat la acordeon, au fost solişti vocali, am avut muzică populară în casă permanent. De la ei am învăţat despre datinile şi tradiţiile populare din zona etnografică a Văii Moldovei, ei sunt un exemplu pentru mine, mereu m-au sfătuit să duc mai departe cântecul popular. Şi părinţii mă susţin foarte mult în tot ce fac, înţeleg pe deplin pasiunea mea pentru muzică şi m-au ajutat să mă pregătesc pentru Conservator.

Primul interpret care mi-a marcat copilăria prin cântecele sale a fost domnul profesor Cristi Ruscior, un om deosebit, şi tot timpul îmi doream să ajung să cânt ca el. Prima trompetă profesională am primit-o la vârsta de 15 ani. Până la 16 ani mergeam prin sat cu tradiţii şi obiceiuri de sărbători, apoi dorinţa din copilărie mi-a fost îndeplinită şi am mers la domnul profesor Cristi Ruscior, care m-a călăuzit şi m-a <şlefuit> în muzica instrumentală. De la vârsta de 16 ani am început să iau lecţiide la unul din onorabilii profesori ai Colegiului de Artă <Ciprian Porumbescu>, domnul Cristi Ruscior,mi-a plăcut foarte mult modul în care lucram şi chiar am început să mă gândesc că trebuie să îmi dezvolt o carieră în domeniul muzical.Îndrumat de domnul profesor Cristi Ruscior, prin mult exerciţiu, perseverenţă, sârguinţă şi muncă, am participat la multe concursuri, câştigând astfel o vastă experienţă concertistică, evidenţiată prin numeroasele premii obţinute. Dumnealui mi-a fost stâlp de susţinere şi mi-a dat încredere în drumul meu spre perfecţionare în arta trompetei, fiind-i recunoscător pentru toată implicarea în dezvoltarea mea în aceşti cinci ani”.

Nicuşor Ocheană, pe scenă cu artiştii pe care îi admiră la TV

Nicuşor Ocheană s-a diferenţiat faţă de mulţi tineri de vârsta lui pentru că a dorit să se integreze în grupuri care desfăşurau activităţi artistice şi să progreseze în muzica populară instrumentală. Dacă unii băieţi de aceeaşi vârstă preferau să stea în faţa calculatorului pentru a se juca, alţii să stea în cluburi sau pe terenul de fotbal, copilul şi mai apoi tânărul Nicuşor alegea să petreacă ore întregi pentru a studia la trompeta. Tânărul susţine că şi artiştii, alături de profesori, pot contribui la formarea noastră profesională.

„Pe unii instrumentişti din orchestre îi vedem pe scenă, îi zărim în spatele ecranelor televizoarelor, le urmărim tutorialele pe YouTube, ne impresionează experienţa pe care o au, sunt exemplu în cariera noastră muzicală, şi ne dorim să îi cunoaştem, să colaborăm cu ei, să ne fie colegi pe scenă.

În prezent, toată munca şi tot ce am învăţat în ultimii cinci ani s-au materializat printr-un proiect muzical realizat în colaborare cu artişti cunoscuți, cum ar fi Maestrul Valeriu Caşcaval din Chişinău (ţambal), Daniel Sabie, profesor la Clubul Copiilor din Câmpulung Moldovenesc (orgă), şi nu în ultimul rând Andrei - Constantin Dumbravă, profesor la Şcoala Populară de Arte <George Enescu> din Botoşani (orgă). Împreună cu aceşti oameni talentaţi, sper ca noua compoziţie muzicală să fie un real succes şi să ajungă la inima a cât mai multor spectatori”, este dorinţa tânărului Nicuşor Ocheană

Este mulțumit în interior că întrunește calitățile pe care trebuie să le aibă un profesor și că odată cu acestea, și-a câștigat respectul în societate.

Trompetistul Nicuşor Ocheană a avut chemare spre această latură artistică şi îi încurajează pe toţi copiii şi tinerii să creadă în visul lor, în talentul pe care-l moştenesc, să îl fructifice pentru că munca şi talentul merg întotdeauna împreună. Tânărul din Vadu Moldovei spune că dacă ar fi să o ia de la capăt, tot trompeta ar alege.