De unde or afla chestiile astea!?

Nu am comentat cazul Simona Halep după pronunţarea sentinţei decât în limitele decenței, deşi continui să fiu revoltat la extrem de bătaia de joc pe care Simona a fost nevoită să o îndure timp de mai bine de un an, de parcă analizarea unor probe de urină conţinute de câteva eprubete ar fi o chestie comparabilă cu expediţia pe Marte sau cu crearea bombei nucleare. Dincolo de verdictul în sine, care şi el frizează demența, ducându-te cu gândul că Halep era putredăde cât drog a ingurgitat, cumva asemenea lui Lance Armstrong, care nu se mai oprea din câştigat Turul Franţei, pe care şi l-a adjudecat de fix 7 ori la rând, nu poţi să nu te întrebi ce nevoie mai e de opinii ale experţilor, dacă probele vorbesc de la sine!? Că doar vorbim despre probe culese, analizate, dovedite capozitive, apoi de contraexpertiza care e musai să fi dat aceleaşi rezultate, pe baza cărora s-a dat sentinţa. Ce mă-sa putea să dureze un an şi ceva!? Poate doar dacă probele nu erau concludente ori dacă la contraexpertizănu s-au confirmat rezultatele iniţiale... Dincolo de astea însă, de neînţeles pentru mine caiubitor de sport şi că român rămâne muţenia părţii române. Mai mult scandal au făcut alţii, de prin Franţa ori SUA, decât Federaţia noastră, decât medicii români sau gaşcade avocaţi. De fapt, nimeni nu ştie cine-s ăştia, ce au invocat în susţinerea cauzei Simonei... şi nici ea nu s-a înghesuit să iasă într-o conferinţă amplă, cu toată presa de pe lume, căreia să-i explice amănunţit toată povestea. Ultima bazaconie a venit din America, alaltăieri, când nu ştiu cine a declarat că ştie precis că dintre cei care au luat decizia, doi englezi fuseseră gata să o declare nevinovată, numai că s-au sucit când au aflat că Simona e... româncă! De unde naiba izvorăsc toate astea? Şi cine le află, şi cum le află? Să îi fi dat în gât pe ăia doi tocmai al treilea, presupuncătot englez!? Adică să aibă şi englezii apucături româneşti? Mira-m-aş! Dar toate, repet, se petrec doar fiindcă Simona şi toată banda din jurul ei se complac cu toţii într-o muţenie absolut idioată.