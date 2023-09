Investiții

Comuna Sucevița, stațiune turistică de interes național încă din 2017, își continuă drumul spre modernizare, mai multe investiții și proiecte de dezvoltare fiind implementate în ritm susținut în acest an.

De altfel, anul 2023 a fost unul rodnic pentru Primăria Sucevița, care a pus în agenda de lucru investiții din mai multe domenii, proiecte cu un impact semnificativ pentru locuitorii comunei, pentru comunitate, pentru dezvoltarea și modernizarea acesteia, potrivit primarului Dorin Ioan Pînzar.

„Pentru 2023 sunt în agenda de lucru aproape 20 de proiecte, investiții consistente pentru comunitate. Sunt mulțumit de ritmul lor de demarare, desigur că sunt și situații unde depindem de avize, de proiectant, situații în care ritmul implementării nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Sunt proiecte din toate domeniile”, a completat primarul Pînzar.

Investiții în școli

Domeniul educațional a fost unul prioritar pentru Primăria Sucevița în acest an, cei circa 420 de elevi și preșcolari din comună beneficiind de condiții de studiu la standarde ridicate.

Creșterea performanței energetice, reabilitare și extindere Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița și Școala Gimnazială Voievodeasa sunt două proiecte în valoare de circa 435.000 de euro, respectiv 427.000 de euro, finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu, care au în vedere o serie de lucrări de modernizare în cadrul celor două unități: izolarea clădirilor, înlocuirea tâmplăriei, instalație termică nouă (centrală pe peleți și calorifere), înlocuirea instalației electrice etc.

Proiectele sunt în faza de licitație, cu șanse reale de a fi demarate în acest an.

De asemenea, cele două școli vor trece printr-un proiect de digitalizare, unitățile fiind dotate cu echipamente IT, table interactive, calculatoare, laptopuri, mobilier nou pentru acestea, prin intermediul unui alt proiect, cu o valoare de circa 440.000 de euro.

„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Sucevița” este finanțat prin PNNR, fiind, de asemenea, în faza de licitație.

Un alt proiect din domeniul educațional, finalizat deja, a fost amenajarea unui teren de sport cu gazon artificial și spațiu de joacă pentru copii la școala din Sucevița, investiție susținută din bugetul local.

Cămin cultural, de peste 800.000 de euro, aproape de final

O altă investiție aproape de finalizare este reprezentată de noul cămin cultural multifuncțional din comună, o clădire modernă, cu spații generoase ce vor găzdui o sală de spectacole, centru informatic, bibliotecă.

„Este o investiție mare, de peste 4 milioane de lei, finanțată de CNI. Muncitorii lucrează la interioare, deci suntem pe ultima sută de metri în ceea ce privește acest obiectiv. Pentru zona de lângă, vrem să amenajăm un parc cu spații de recreere și spații de joacă pentru copii, din bugetul local și cu sprijinul GAL Sucevița – Putna, cu o valoare de circa 65.000 de euro”, a completat primarul Dorin Ioan Pînzar.

Tot un parc cu zone de recreere, dar și o parcare, va fi amenajat vizavi de clădirea primăriei, din bugetul local de această dată.

Și tot din bugetul local a fost finalizată în acest an o investiție necesară pentru locuitorii satului Voievodeasa, respectiv o casă mortuară, valoarea acesteia ridicându-se la aproape 60.000 de euro.

Proiect masiv pentru modernizarea infrastructurii rutiere

Primarul comunei Sucevița a mai adus în atenție un alt proiect de o valoare considerabilă, peste 11 milioane și jumătate de lei, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere din comună.

„Vorbim de aproximativ 6 km de drum, care fusese asfaltat în 2004-2005, prin SAPARD, dar care avea nevoie să fie refăcut. Prin acest proiect venim cu un covor plasă, covor de asfalt, marcaje. Este un proiect PNI Anghel Saligny, în faza de licitație, lucrările urmând să fie demarate în primăvară, imediat cum va permite vremea. De menționat că în comuna noastră nu mai este nici un drum neasfaltat”, a punctat primarul Pînzar.

De asemenea, un alt proiect, aflat în lucru de această dată, îl reprezintă extinderea rețelei de apa și canalizare pe 16 străzi din comună, proiect de aproape 1.400.000 de euro, investiție așteptată de locuitori, care va crește calitatea condițiilor de trai pentru beneficiari.

Sistem inteligent de iluminat, eficient și modern

Tot pentru acest an, administrația locală din Sucevița și-a propus modernizarea sistemului de iluminat public din comună, prin instalarea de corpuri LED, sisteme inteligente, eficiente, a căror intensitate poate fi programată în funcție de un anumit interval orar. Proiectul de aproape 245.000 de euro vizează jumătate din comună, cealaltă jumătate beneficiind deja de sistem de iluminat inteligent.

Tot la capitolul tehnologie, printr-un alt proiect demarat de Primăria Sucevița vor fi montate stații inteligente de autobuz, cu internet wireless, precum și 11 stâlpi de iluminat, cu camere de supraveghere video, contractul de finanțare fiind deja semnat.

Un alt proiect din aceeași zonă, însă aflat într-o stare incipientă, de proiectare și obținere de avize, vizează înființarea unui parc fotovoltaic.

Parc recreativ „Adventure”, o investiție care va revitaliza turismul în zonă

Primarul Dorin Ioan Pînzar a adus în discuție un alt aspect important în strategia de dezvoltare locală, respectiv dezvoltarea infrastructurii de agrement prin două obiective de investiții majore: un parcul de aventură și pârtie de schi.

Parcul de aventură este un proiect ambițios, fiind un obiectiv turistic care ar putea funcționa mare parte din an și care ar atrage un număr consistent de turiști.

„Parc recreativ Adventure și pârtia de schi sunt proiecte finanțate prin Ministerul Turismului, ambele investiții fiind incluse în Master Plan, deci aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Proiectul parcului este realizat de regretatul arhitect Bogdan Adomniței, fiind similar cu parcul din Brașov. E un proiect într-adevăr spectaculos, la care țin foarte mult. Schimbul de teren, cu statul român, a durat circa doi ani de zile, deci toată investiția cere timp. Parcul va avea trei hectare, plus 30 de hectare pădure parc și va avea amenajate jocuri pentru toate nivelurile, tiroliene, foișoare, plus spații comerciale, birouri, casă de bilete etc. Cât privește pârtia, suntem la etapa schimbului de terenuri, acestea fiind în proprietatea statului român, pădurea fiind administrată de Direcția Silvică”, a explicat primarul Pînzar.