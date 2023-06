Dosar penal

Un angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava și-a recunoscut vinovăția pentru falsificarea unor acte. Silviu C. a fost cercetat penal de procurorii Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași pentru comiterea a două infracțiuni de fals. Între procurori și angajatul ISU a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Silviu C. a fost de acord cu pedepse de câte 6 luni pentru fiecare faptă, astfel că în final pedeapsa agreată este de 8 luni cu amânarea aplicării pedepsei. Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost admis la Tribunalul Suceava și trebuie să rămână definitiv la Curtea de Apel Suceava. Faptele pentru care bărbatul a fost cercetat s-au petrecut la începutul anului 2020. La acea vreme, Silviu C. a vândut un autoturism cu o capacitate cilindrică de 3.000 cmc pentru care ar fi trebuit să achite un impozit de aproximativ 2.700 de lei. Pentru a nu plăti acești bani, a schimbat data de vânzare pentru finalul anului 2019. Inițial, a falsificat datele pe un exemplar, iar ulterior și pe celelalte trei. Totul a ieșit la iveală, iar procurorii militari din Iași au deschis un dosar penal, care în final s-a încheiat cu acest acord de recunoaștere.