Liber la scandal!

Nu e nimic nou: atunci când fotbal nu e, deşi are teoretic un întreg sistem competiţional, cu calendar pentru toate competiţiile şi ligile interne, pentru a-şi justifica denumirea de "fotbal" e nevoie să stârnească măcar discuţii, să pară că există interes şi preocupare, mă rog, tot felul de gogoriţe d-astea pentru aruncat cu praf în ochii fraierilor ca mine şi cadvs, care ne tot consumăm degeaba, în timp ce ei, toţi cei din sistem, n-au absolut nicio treabă, începând chiar cu cei din vârful piramidei ăsteia, una construită nu din nisip, ci din ceva şi mai moale, şi mirositor! Apropo: acum vreo trei zile am aflat de la TV şi unde e fantoma de la LPF, aia care apare o dată la 4 ani, după care dispare că măgaru-n ceaţă: numitul Gino Iorgulescu. Cică are foarte multă treabă prin tribunale, pe unde-l reprezintă pe asasinul drogat (fiu-su, adică) pe care vrea să-l scape de cei vreo 12 ani cuveniți oricărui criminal, încercând să-l scoată de nebun! Iar dacă de fotbal nu poate fi vorba nici măcar cât e plin sezon, atunci e clar că în vacanţă e nevoie de şi mai multă vorbă, aşa că s-a pornit conflictul dintre Becali şi Burleanu, adică FRF, de fapt, primul nereuşind să anuleze obligaţia de a juca cu doi tineri/juniori în meciurile oficiale, ălalalt simţindu-se atacat direct în demnitatea sa pe deplin... inexistentă! Sigur că Becali are dreptate. Sigur şi că dacă s-ar reinventa campionatul de "tineret - speranţe" ("rezerve"), cum era acum ceva zeci de ani, atunci cheltuielile echipelor de prima ligă ar creşte până la a se desfiinţa, multe din ele, din lipsă de bani. Dincolo de supărarea lui Becali pe "sclavii" lui Burleanu, pe cei care au votat pentru menţinerea sub teroarea regulii cu doi juniori pe teren, eu aş remarca şi altceva: anume că votul a fost 7 la 7, cu 2 abţineri. Iată că nici unanimitatea lui Burleanu nu mai e ce-a fost la vremea ultimelor alegeri, aşa că data viitoare s-ar putea să vedem că în locul unui nou mandat la FRF primeşte unul de reţinere. Cum pentru ce!?