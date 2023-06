PRO SĂNĂTATE

Legătura dintre conștient și subconștient mereu a fost un subiect de dispută în mediul academic. Conștientul înseamnă voința noastră, conștientizarea spațiului și timpului. Este acea parte a minții pe care o folosim pentru a ne stabili scopurile și a face evaluări raționale. Subconștientul este acea parte a minții noastre ce rămâne în afara conștientului. Își duce la capăt îndatoririle mentale fără control volitiv ori voință din partea noastră.

Iată principalele responsabilități ale subconștientului: în primul rând, reglează toate funcțiile inconștiente ale corpului nostru. Automat, subconștientul controlează bătăile inimii, circulația sângelui, respirația, funcțiile creierului, secrețiile endocrine și toate celelalte procese organice din corp, care ar fi imposibil de controlat în mod conștient. În al doilea rând, subconștientul ne stochează emoțiile, amintirile și cunoștințele, atât individuale, cât și colective. Astfel de arhive mentale includ istoria noastră personală alcătuită din tot ce am învățat, toate experiențele și influențele – bune și rele, pozitive și negative, fie că au avut loc în mod repetat în decursul vieții sau doar preț de câteva clipe, trecătoare dar traumatice. Tot aici intră și istoria noastră colectivă, alcătuită din amintiri, comportamente și învățăminte pe care le împărtășim ca membri ai rasei umane. Unele școli de psihologie o numesc „subconștientul nostru colectiv”. În al treilea rând, subconștientul controlează fluxul de energie în corp. El absoarbe, asimilează și distribuie energia în tot corpul energetic ce înconjoară corpul fizic și îl pătrunde. În al patrulea rând, subconștientul se străduiește să ne protejeze de rele, de pericol și de dureri.

Există dovezi certe ale faptului că acceptăm intuitiv legătura dintre minte și corp. De exemplu, spunem „ai să te îmbolnăvești de atâtea griji” sau „eram atât de stresat că nu am putut să dorm”, ambele demonstrând convingerea că mintea poate produce un efect fizic asupra corpului. Cercetările în domeniul medicinei oferă dovezi științifice mai puternice ale faptului că legătura dintre minte și corp nu este doar intuitivă, ci și fiziologică. Cele mai convingătoare date provin de la doctorul Candace Pert, psihoneuroimunolog care a studiat efectele minții și emoțiilor asupra sănătății. Cercetările doctorului Pert s-au concentrat pe substanțele biochimice numite „neuropeptide”, despre care s-a descoperit că ar fi „molecule-mesager” ce duc semnalele sau comenzile de la creier spre fiecare celulă din corp. El a descoperit că neuropeptidele acționează ca niște chei ce se potrivesc în încuietori, respectiv zone de pe celule numite receptori. S-a demonstrat că receptorii acoperă suprafața tuturor celulelor din corp, inclusiv cele ale sistemului imunitar, ale sistemului endocrin și ale părților corpului controlate de sistemul nervos vegetativ. Acesta reglează multe funcții ale corpului nostru ce au loc involuntar, cum ar fi: pulsul, respirația, transpirația, digestia, circulația sângelui etc. Neuropeptidele ne ajută să desfășurăm procesele involuntare din corp. Ele duc mesaje ce spun celulelor pulmonare să inspire și să expire, celulelor din glandele suprarenale să producă adrenalină etc.

Conform cercetărilor doctorului Pert, neuropeptidele duc și comenzi pentru emoțiile noastre. Astfel, dacă cineva e fericit, trist sau furios, o anumită neuropeptidă ar duce acel sentiment prin tot corpul. Deși nu s-a conceput încă un experiment hotărâtor care să identifice într-un mod științific riguros care neuropeptidă duce cu ea o anumită emoție, doctorul Pert afirmă cu încredere că neuropeptidele sunt „elemente biochimice de legătură ale emoțiilor”. Acesta mai susține că sistemul de molecule-mesager și receptori reprezintă o „rețea psihosomatică de comunicație”, adică legătura fiziologică dintre minte, emoții și corp. „Substanțele chimice care fac legătura dintre emoții și receptorii acestora se găsesc în fiecare celulă din corp.”

Astfel, medicina modernă demonstrează în mod științific ceea ce noi cunoaștem intuitiv, și anume că mintea este prezentă în tot corpul.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com