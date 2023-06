Investiție

Grădinița de la Școala Gimnazială Nr.1 din municipiul Suceava va fi reconstruită cu fonduri europene. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că suma alocată este de 1,5 milioane de euro. Grădinița va fi cu program prelungit, va avea o capacitate de 120 de locuri, cu șase grupe, câte două pentru fiecare categorie de vârstă. Regimul de înălțime va fi D+P+2E și un al treilea etaj retras, cu o suprafață construită desfășurată de 1.527 mp. La demisol va fi vestiar pentru copii, cabinet medical cu izolator, cancelaria, vestiar pentru personal, sală de mese, bucătărie, grupuri sanitare pentru copii și personal. Sălile pentru grupele de copii vor fi la etajele superioare, câte două pe nivel.

Încălzirea va fi de la rețeaua de termoficare a orașului, cu completare pe panouri solare și fotovoltaice. Acoperișul va fi tip terasă circulabilă, adecvat pentru activități în aer liber dedicate copiilor, inclusiv locuri de joacă. „Este a opta grădiniță pe care o începem de când sunt primar. Am realizat grădinițele din Burdujeni-sat, „Dumbrava minunată”, în centru, „Mihai Eminescu”, „1,2,3” din Burdujeni, din Obcini, pe strada Slătioarei, „Țăndărică”, în Burdujeni, și în Ițcani. La Ițcani avem ghinion, s-a reziliat contractul, titularul investiției este Ministerul Educației, noi suntem beneficiarii. Am discutat cu doamna ministru, am fost la ministrul de Finanțe, trebuie alocată o sumă de 13 milioane de euro pentru a se finaliza vreo opt grădinițe din țară. Sper să suplimenteze Ministerul de Finanțe acești bani și să finalizăm grădinița din Ițcani”, a declarat primarul Lungu. Acesta a mai spus că specialiștii din primărie pregătesc documentația pentru o nouă grădiniță, în cartierul Obcini.