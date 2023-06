Povestea continuă...

„Regine”, „Prințese”, „Grupuri tradiționale”, „Costume inspirate din mitologia românească”, toate au fost apreciate și premiate la Festivalul Național „Regina Sânzienelor”, ediția a IX-a, eveniment desfășurat recent la Vicovu de Sus. O poveste de succes „scrisă” de Dumitru și Elena Parasca, inițiatorii și organizatorii evenimentului, împreună cu zeci de oameni din țară și nu numai. Laureații concursului din acest an sunt: Secțiunea „Regine”: Premiul I și titlul de „Regina Sânzienelor” - Mihaela Oprea (Deva, jud. Hunedoara) și Ioana Filip (Suceava); Premiul II - Raluca Mușei (Maramureș), Premiul III - Carmen Pop (Luduș, jud. Mureș) și Ana-Maria Sandulea (Covasna); Secțiunea „Prințese”: Premiul I - Andra Maria Fudulu (Giroc, jud. Timiș); Premiul II - Maria-Efremia Livadariu (Bilca, jud. Suceava) și Sofia Sfichi (Rădăuți, jud. Suceava); Premiul III - Elena Georgiana Maloș (Marginea, jud. Suceava) și Karina Ioana Ieșan (Vicovu de Jos, jud. Suceava); Secțiunea „Grupuri”: Premiul I - Ansamblul Folcloric „Murgulețul” al Primăriei comuna Mogoșani, jud. Dâmbovița, coordonatori: Nicolae și Filofteia Ene; Premiul II: Grupul „Urmașii lui Ștefan” din Mahala, Reg. Cernăuți (Ucraina), coordonator: prof. Elena Nandriș; Grupul Liceului Pătrăuții de Jos, Reg. Cernăuți (Ucraina), coordonator: Elena Burlă, scenarist prof. scriitor Dorin Mischievici; Premiul III - Grupul Folcloric „Păstrătorii Tradițiilor Răchițele” din jud. Cluj, coordonator: Marioara Boc; Premiul Special: Grupul „Mândrele de la Ploiești”, jud. Prahova, coordonator: prof. Adela Dumitru; Liliana Ursachi și Grupul „Flori Vicovene”, din Vicovu de Sus, jud. Suceava, coordonatori: Elena Schipor și Liliana Ursachi; Ansamblul „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviței, jud. Suceava, coordonator: prof. Ilaria Pușcă; Ansamblul Folcloric „Spicul”, din Siliștea, jud. Brăila, coordonator: prof. Săndica Damache; Secțiunea „Costume inspirate din mitologia românească”: Premiul I - Angela Silion - Baba Dochia (Focșani, jud. Vrancea); Premiul II - Angela Purcel - Muma Pădurii (Răchițele, jud. Cluj); Premiul III - Karina Ioana Ieșan - Ileana Cosânzeana (Vicovu de Jos, jud. Suceava).

Aprecieri, mulțumiri

Părinții spirituali ai festivalului cultural, Dumitru și Elena Parasca, acțiune desfășurată pe 23 și 24 iunie, la Vicovu de Sus, transmit mulțumiri tuturor oamenilor care le-au fost alături. „Deși suntem obosiți după câteva luni de muncă asiduă în scopul pregătirii acestei ediții a festivalului, copleșiți de emoție, declarăm încheiat evenimentul de anul acesta, mulțumindu-le prietenilor care, la fel ca în fiecare an, ne-au susținut, ne-au încurajat, ne-au ajutat să transformăm visul în faptă. Întotdeauna, Dumnezeu vorbește prin oameni, iar oamenii care formează familia festivalului, familie care crește ca în povești, an de an, reușesc imposibilul, minunea dumnezeiască. Trăim într-un univers încărcat de simboluri străvechi, într-o lume magică, stăpânită de zânele bune ale românilor, de Sânziene. S-a mers la strâns de sânziene, s-a cântat, a avut loc lansarea cărții: <Poftiți la masa strămoșilor noștri! - Bucate românești și povești despre români>, am avut calești fermecate în care zânele au călătorit să îi binecuvânteze pe toți cei prezenți la festival, am avut un concurs la care au participat mulți concurenți veniți din toată țara, iar la final am petrecut cu toții la Balul Sânzienelor”, a spus Dumitru Parasca.

Alese mulțumiri sunt îndreptate de organizatori către consulul general al României la Cernăuți, Irina Stanculescu, care a fost prezentă la lansarea cărții „Poftiți la masa strămoșilor noștri! - Bucate românești și povești despre români”, deși avea o agendă foarte încărcată. „Gratitudine doamnei doctor în etnografie Angela Paveliuc Olariu, care a prezentat cartea <Poftiți la masa strămoșilor noștri! - Bucate românești și povești despre români>, a cărei prefață este realizată de domnia sa, doamna Olariu fiind și membră a juriului concursului nostru. Mulțumim doamnei Rodica Rodean, <ambasadoarea> Iașiului la Festivalul Național <Regina Sânzienelor>, fără de care nu reușeam să tipărim cartea atât de repede”, transmite familia Parasca.

Mulțumiri și aprecieri sunt adresate tuturor ambasadorilor festivalului prezenți la eveniment, mulți fiind și coautori ai cărții lansate, mulțumiri tuturor oaspeților care au călătorit spre Bucovina din toate colțurile țării, dar și din străinătate. „Mulțumim doamnei Doina Iovanel Spineanu, care a pictat tablourile expuse la acest eveniment. Suntem onorați că v-am cunoscut și că, începând de la această ediție, faceți parte din familia frumoasă a festivalului. Îi felicităm din toată inima pe toți participanții de la cele patru secțiuni ale concursului, indiferent de premiul obținut. Pentru noi, toți sunteți câștigători. Mulțumim din suflet oamenilor minunați Vasile și Dorina Gheorghita, proprietarii pensiunii Vad Martin, care au fost gazdele noastre la acest festival. Calde și sincere mulțumiri aducem domnului primar Vasile Iliuț, Consiliului Local al orașului Vicovu de Sus și tuturor vicovenilor care ne-au fost alături la acest eveniment de suflet”, au completat organizatorii.