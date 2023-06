La a II-a ediție

Unul dintre elementele de noutate din programul Zilelor Sucevei, introdus anul trecut - organizarea unui eveniment de gală, intitulat “Seara valorilor sucevene” - a fost continuat și anul acesta, la un nivel mai amplu.

În cadrul evenimentului organizat de Primăria municipiului Suceava în asociere cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care a avut loc sâmbătă, 24 iunie, la Hotel Balada, au fost acordate zeci de „diplome de excelență” unor reprezentanți ai comunității sucevene, care s-au făcut remarcați prin activitatea depusă și aduc o contribuție la promovarea și dezvoltarea orașului.

Evenimentul a fost deschis cu „Imnul României”, interpretat de Corala preoțească a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, condusă de preotul protopop Doru Budeanu, precum și de o scurtă luare de cuvânt a gazdei evenimentului, primarul Ion Lungu.

În cadrul Galei au fost acordate peste 60 de premii cu valoare simbolică, unor personalități cunoscute sau mai puțin cunoscute, din diverse domenii de activitate, de la administrație, învățământ, sănătate, religie, până la oameni de afaceri, care prin activitățile lor asigură locuri de muncă și contribuie la bugetul municipiului și al statului.

Zeci de invitați, o parte și premiați

Printre invitați s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele CJ Niculai Barbă și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, Preasfințitul Damaschin Dorneanul și numeroase fețe bisericești.

Parlamentarii Ioan Balan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu, Constantin Daniel Cadariu au fost prezenți, ca invitați, la fel ca și consilieri locali, cadre universitare, profesori, oameni de afaceri și preoți din județ.

Primarul Ion Lungu a înmânat personal diplomele personalităților premiate, mulțumindu-le pentru seriozitatea și dedicarea cu care își fac treaba, spre binele comunității.

Printre cei care au fost premiați se numără subsecretarul de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Doina Iacoban, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, vicepreședintele CJ Suceava Niculai Barbă, purtătorii de cuvânt ai ISU și IPJ Suceava, Alin Găleată, respectiv Ionuț Epureanu, dar și prorectorii Universității Suceava, Mihai Dimian și Mircea Diaconu.

Tot de la USV au mai fost premiați conf.univ.dr. Otilia Clipa, prof.univ.dr. Elena Brândușa Steiciuc, în vreme ce de la IȘJ a primit premiu inspectorul-șef Grigore Bocanci, dar și profesorii Elena Manuela David și Daniela Luminița Ceredeev, precum și numeroși directori de școli gimnaziale.

De la ACET, premiu a primit cel mai tânăr director comercial, Daniel Prorociuc.

Dintre reprezentanții Arhiepiscopiei, premiu le-a fost acordat protopopilor Doru Ionel Budeanu, Minu Mititelu, Ionel Constantin Maloș, Aurel Goraș și Adrian Dulgheru, un premiu special fiind atribuit de primarul Ion Lungu preotului Viorel Vârlan.

Din domeniul Sănătății, premii de excelență au primit doctorii Liviu Cârlan, Monica Terteliu, Cătălina Gavrilovici, Tatiana Bardan și Dumitru Siriopol, dar lista premianților este mult mai lungă, acolo regăsindu-se inclusiv tineri sportivi, cu rezultate deosebite și cu un viitor promițător, care vor purta numele Sucevei în multe locuri pe unde vor mai ajunge.

Gheorghe Flutur, premiu special, pentru aducerea autostrăzii A7

Un premiu special, pentru implicarea în aducerea autostrăzii A7 până la Siret, a fost acordat de Ion Lungu președintelui CJ, Gheorghe Flutur:„L-am rugat, l-am îndemnat să se întoarcă în politica mare la București. Sigur, avem și noi ani de politică în spate, în timp o să vină vremea să ne retragem și totuși un lucru care este foarte important pentru orașul nostru, pentru regiunea noastră și care se va întâmpla în perioada următoare. Eu sunt optimism că într-un an de zile va ajunge autostrada A7 la Suceava și acest lucru ne va permite să dezvoltăm orașul nostru. Atât timp cât nu ai autostradă putem să facem „N” parcuri industriale, putem să facem alte facilități, dar atât timp cât oamenii de afaceri nu au o cale de acces, nu au autostradă, nu vor veni la Suceava. De aceea, și pentru dumnealui e o surpriză, pentru că nu știe, mi-am permis să îi acord un premiu domnului președinte. Știu cât v-ați zbătut pentru această autostradă. Noi care suntem mai vechi în politică discutăm de vreo 20 de ani de necesitatea acestei autostrăzi. Unii pe atunci nici nu erau născuți care acum spun că fac autostrada. Dar trecem peste asta. Ce vreau eu să spun că dacă este un om de care se leagă numele de autostrada A7, acest om este Gheorghe Flutur.”

În replică, Flutur a întrebat: „Este cumva Ștefan Mandachi în sală? Pentru el trebuie. El are metru de autostradă. Eu încă nu am nimic. De aceea, astăzi, sunt în măsură să spun că el este merituos. Asta e mai mult un fel de cec în alb pentru ce trebuie să fac în continuare. Dacă îl vedeți pe domnul Șoldan pe aici să împart cu el și cu alții care ne luptăm, și nu glumesc. Sunt pregătit. O împart cu toți, diploma asta. Și e normal. Nu am știut ce îmi pregătiți.

Aici anticipăm ce se va întâmpla și vă mulțumesc. Ieri, la Universitate, am spus că vreau un sistem de accelerare a economiei din regiunea de Nord-Est. Așa și aici. Este de accelerat acest proces. Mulțumesc, domnule primar, că v-ați gândit la asta. Însă eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Să știți că secretul este înțelepciunea noastră de a nu trece pe persoană fizică o realizare. De a depăși momentele conflictuale, mai ales că vine campania electorală și este extrem de periculos să ne intabulăm cu niște viitoare realizări. Și înțelepciunea de a număra până la 10 atunci când cineva te supără sau te atacă. Și vedeți că de o bucată de tip aproape în fiecare zi număr până la 10. Dar vă asigur că sunt pregătit și în continuare să număr până la zece numai să se întâmple A7, mai niște centuri ocolitoare, mai un spital pentru copii și alte obiective. Ce faceți dumneavoastră cu mine astăzi aici e mai mult un angajament pe care să-l iau față de dumneavoastră, față de presa suceveană să mai bat drumul Bucureștiului sau să ne mai luptăm cu înțelepciune ca să aducem marile investiții la Suceava. Așa este, și contați în continuare pe buna mea credință că voi face tot ceea ce trebuie. Dar apelul meu la clasa politică suceveană este la înțelepciune și unitate. De dincolo de Drăgușeni nu sunt așa de mulți prieteni...”.