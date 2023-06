Delicatese (nu doar culinare) (7). Twin Peaks

Prin pădurea de cuvinte

Twin Peaks(Ultimele șapte zile ale Laurei Palmer - titlul original este: ”Twin Peaks: Fire Walk with Me”) este un film american și francez din 1992, psihologic și de groază. Este regizat de David Lynch, pe baza serialului TV Twin Peaks (1990–1991) creat tot de Lynch. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Sheryl Lee, Moira Kelly și David Bowie. Filmul începe cu descoperirea cadavrului Teresei Banks și cu ancheta legată de acest caz. Agentul Cooper are o premoniție, conform căreia un alt omor va avea loc în acea pădure bântuită. La un an după aceste evenimente, sunt prezentate ultimele șapte zile din viața Laurei Palmer. Cartea care a stat la baza scenariului a fost tradusă și în românește, cu titlul ”Jurnalul Laurei Palmer”. Din ea, am extras o uimitoare, tulburătoare poezie, intitulată ”Să ascultați pădurea”: ”Copacii au suflete, cred/Suflete care cresc și se schimbă/Fiecare frunză, fără zgomot/Povestește lucruri nevăzute, nepricepute de nimeni/ Dar oamenii nu ascultă/Nu-și pierd vremea gândindu-se că, poate,/Copacii văd mai bine ce se întâmplă/Și felul în care ei foșnesc/E un semn că, poate, ei ar vrea să ne vorbească.//Poate au încercat să șoptească ceva/Unei fetițe rătăcită printre arbori/ Dar nimeni nu crede,/ Ori, mai degrabă, nimănui nu-i pasă.../Dar el, copacul, știe/ Că s-a întâmplat ceva foarte rău!/Ar vrea să ne vorbească despre tristețea lui/El, arborele care a văzut atâtea nopți, atâtea morți. /Cred că oamenii/Ar trebui să intre mai adânc în Pădure./Și să asculte cu atenție/Glasul frunzelor/ Și să vadă că frunzele/Au formă de lacrimi.” (”Jurnalul Laurei Palmer”).

Iubire. Sună un evreu la linia erotică. Îi răspunde o voce suavă: – Iubitule, ce bine-mi pare că m-ai sunat. Fac orice pentru tine. – Chiar orice, orice? – Bineînţeles, de aia mă aflu aici. – Bine, atunci notează numărul meu şi sună-mă tu.

Hetero. „Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim homosexuali, i-ar fi creat pe Adam şi pe Walter.” (L. Bryant).

Alzeimer. Aţi auzit de ţiganul cu Alzheimer? Şi-a jefuit propria locuinţă. Hrean. Consumaţi, zi de zi, 2 linguri de hrean proaspăt dat pe răzătoarea fină. Pentru a i se mai tăia din iuţeală, se poate combina cu morcov şi ţelină crude sau sfeclă roşie coaptă, în salată, asezonate cu suc de lămâie şi puţin ulei. De asemenea, hreanul poate fi adăugat la mâncăruri. Tinctură de hrean. Cine nu suportă hreanul crud poate lua tinctură de hrean, care se găseşte la magazinele naturiste, plafaruri sau se poate prepara acasă. Se pune hrean ras într-un recipient de sticlă, până se umple pe jumătate, apoi se completează cu alcool alimentar până sus. Se lasă la macerat 10 – 12 zile, se filtrează și se toarnă în recipiente care se țin la rece și întuneric. Se ia câte o jumătate de linguriță de tinctură, de 3 ori pe zi, cu puțină apă.

Profit (zero). Un ţigan vindea ceasuri la o tarabă. Vine un client şi îl întreabă dacă poate încerca un ceas. Ţiganul e de acord. Clientul îşi pune ceasul pe mână, se uită puţin la el şi apoi o ia la sănătoasa Ţiganul, uitându-se lung după el, zice: - Mânca-ţi-aş! Ăsta mi l-a luat la preţ de achiziţie!

Scăricică.”Pe lângă zecile de motive de mândrie ale neamului românesc, avem dreptul, consacrat în timp, de a ne lăuda că suntem grătaragii. Dacă americanii au câteva tradiţii/clişee(?) legate de hamburgerii sau hot-dogii nelipsiţi din cadrul unei petreceri în aer liber, am reuşit întotdeauna să asociem buna dispoziţie şi ieşirile din cotidian cu mesele copioase savurate alături de amici, cu un pic de (auto)ironie. Am supraviețuit în istorie slobozi la gură, făcând bancuri, dar suntem foarte serioși când e vorba de ceea ce băgăm în gură. Costiţele (scăricica!) de porc nu sunt greu de gătit, însă sunt extrem de pretenţioase când vine vorba despre ingredientele folosite. Şi v-aș recomanda să alegeţi mereu scăricică ne-macerată. Adică proaspătă, fără niciun condiment. Ai nevoie de: maximum un kilogram de scăricică de porc proaspătă. O vei porţiona atent astfel încât fiecare os să conţină carne şi pe o parte şi pe cealaltă. Secretul constă în hidratarea cărnii. Mai întâi, laşi condimentul să marineze costiţele. E suficient să-l laşi să acţioneze o jumătate de oră, la loc răcoros. Dacă prepari bunătăţile acasă îţi recomandăm să pre-încălzeşti bine cuptorul şi să pregăteşti un vas ceramic uns cu puţin ulei de floarea soarelui. Dacă le prepari la grătar, nu uita să ungi grătarul bine-bine înainte. Dacă eşti acasă, toarnă nişte bere în vasul în care aşezi carnea şi urmăreşte preparatul până când devine rumen, iar lichidul scade aproape complet. Dacă eşti la grătar, stropeşte din când în când costiţele cu bere. Ai grijă să nu le laşi prea mult la foc pentru că se vor usca. Trebuie doar să hidratezi costiţele şi ele vor fi perfecte! O glazurare cu miere, cu sirop de arțar îndoit cu vin roșu sau cu ce mai aveți la îndemână ar aduce un spor de savoare...Variantele de garnitură ar fi nelimitate însă...cea mai bună alegere ar fi o porţie de cartofi copţi, aburinzi şi ademenitori. Iar dacă vrei un truc din culise: lasă cartofii 3-5 minute într-un bol acoperit, imediat după ce îi găteşti. Condimentele au timp să pătrundă încet cartoful, iar aromele lenevesc mai mult pe limba ta...

Jinars.” Strîgă muierea din prag:/- Nu te preface beteag,/Scoală-te șî tu odată,/C-ai beut pălinca toată!/Zîc cătă nevastă: - Ană,/S-o fi spart v'o damijeană/Când m-ai fugărit cu bâta,/Doară io nu beau atâta.../- Măi bărbate, vulpe moartă,/Damijeana nu îi spartă,/Ai beut-o cu vecinu',/C-o rămas în ea furtunu'!” (Dorin Petru Lupaș , ”Vulpe moartă”)

Silicoane.– Cu ce noutăți se mândrește spitalul vostru? – Toate asistentele noastre au silicoane!

Diplomat.Este acela care-ți poate spune să te duci la dracu în așa fel încât să aștepți cu nerăbdare călătoria.