S-a terminat campionatul european de tineret pentru noi, atât de repede că nici n-ai zice că a început. Sunt curios câtă lume va fi la ultimul meci din grupă, cel cu Croația, și ea deja eliminată. Dar înfrângerea cu Ucraina... Mi s-a părut ca o pedeapsă pentru jocul nostru pipernicit, umil, meschin, gata învechit, dar o pedeapsă mult prea aspră. Puteam și noi să luăm un gol ca toate golurile, nu mingea aia deviată în proprie poartă, care aruncă anatema asupra unui singur jucător. Dar, pe de altă parte, ne permite să dăm vina pe ghinion, nu-i așa? Și s-au înghesuit destui pe culoarul ăsta. Dar eu am văzut cum, cu cât trecea timpul în meci, ai noștri întâmpinau construcția adversă tot mai înghesuiți în terenul nostru. Ce e aia presing avansat, nu punem noi botul la inovații de-astea! Emil Săndoi, selecționerul tineretului, îmi pare el însuși un exponent al generației vechi de antrenori, cumva nepotrivit față de predecesorii Rădoi și Mutu. Mi-a plăcut de blondul fundaș oltean atunci când își începea cariera, chiar am fost la o conferință de presă a sa pe vremea când era antrenor la Pandurii și am remarcat că nu avea limbaj de lemn și nu evita să răspundă la întrebările incomode. Totuși, lumea asta a fotbalului de la noi l-a dat cumva pe brazdă. Și el va fi considerat țapul ispășitor, că doar nu Stoichiță, cel care delira despre câștigarea campionatului european de tineret! Chiar, vi-l puteți imagina pe acesta din urmă dându-și demisia? În definitiv, sunt 10 ani de când noua echipă tot revoluționează fotbalul nostru și iată unde suntem. Nu, Stoichiță face parte din noua autocrație care a pus stăpânire pe fotbalul nostru, căci asta e soarta noastră în general, nu numai în sport, înlocuim despoții cu alți despoți.

În încheiere, două vorbe despre tenis, varianta verde. În cele două turnee paralele de la Halle și Queen’s s-au arătat câțiva jucători pe care n-ai vrea, ca favorit, să-i întâlnești pe traseul de la Wimbledon. De exemplu, Bublik și Korda. Primul a câștigat la Halle, iar al doilea a fost bătut doar de Alcaraz, care a redevenit numărul 1 ATP, câștigând primul turneu în trecerea de la zgură la iarbă!