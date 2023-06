Subfinanțare

Asigurările de sănătate în sistemul public din România includ foarte puține servicii stomatologice, dar nici măcar de acestea nu beneficiază marea majoritate a asiguraților medical. În județul Suceava sunt, la această dată, 78 de medici stomatologi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, cu 59 de furnizori în contract (sunt mai mulți medici la un furnizor), conform informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, Anda Sălăgean. Asta dintr-un număr de circa 500 de medici stomatologi, câți sunt înregistrați în județul Suceava. Teoretic, aceștia ar fi trebuit să primească pentru serviciile stomatologice furnizate asiguraților medical în jur de 4.000 de lei lunar. În realitate, bugetul alocat medicinei dentare în primul semestru al acestui an în județul Suceava a fost în valoare de 1,3 milioane de lei, iar sumele decontate lunar medicilor din mediul urban au fost majoritar mult sub cei 4.000 de lei. Astfel, pentru un medic dentist fără grad profesional s-au decontat 2.100 lei/ lună; pentru medic specialist- 2.600 lei/ lună și pentru medic primar - 3.100 lei/ lună. Sumele lunare pentru medicii din mediul rural au fost de 3.100 lei pentru medic fără grad profesional, 3.900 lei pentru medic specialist și 4.670 lei pentru medic primar.

De la 1 iulie a.c., în stomatologie se va introduce un nou serviciu decontat - detartraj cu ultrasunete și periaj profesional pentru toată dantura, un asigurat putând beneficia anual de un astfel de serviciu. Pe lista investigațiilor imagistice ce pot fi efectuate de medicii stomatologi se adaugă și tomografiile dentare CBCT.

Anda Sălăgean a afirmat că valoarea orientativă lunară de contract crește cu 50% față de cea din prezent, pentru mediul rural aplicându-se încă o majorare cu 50%, ajungând astfel la valoarea de 6.000 lei în mediul urban, respectiv 9.000 lei în mediul rural, pentru un program de lucru de 3 ore/zi.

La stabilirea valorii de contract pentru medicii de medicină dentară/dentişti se au în vedere: suma alocată de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate pentru CAS Suceava pentru servicii de medicină dentară; numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu CAS; gradul profesional al medicului, în sensul că pentru medicul primar se aplică o majorare de 20%, iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional se aplică o diminuare de 20%. Pentru medicii stomatologi din mediul rural suma ajustată cu gradul profesional se majorează cu 50%. Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional va fi, de la 1iulie a.c., de 6.000 lei/lună, față de 4.000 de lei/ lună, valabil până la 30 iunie a.c..

Bugetul lunar alocat de CAS unui stomatolog se epuizează cu 2,7 proteze mobile

Această expresie din contract, „sumă orientativă”, face ca stomatologii să nu aibă nici o garanție că vor primi de la CAS banii prevăzuți de legislație. Președintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava, dr. Dan Gospodaru, a declarat că stomatologii nu se feresc de contractul cu CAS, dar realitatea este că stomatologia este subfinanțată și nemulțumirile pacienților se îndreaptă asupra medicilor, nu asupra Casei de Asigurări. Dr. Gospodaru a arătat că banii de asigurări medicale sunt încasați de CAS, nu de medicii stomatologi, iar CAS nu respectă „suma orientativă”. „Subfinanțarea serviciilor stomatologice face ca lista de așteptare pentru asigurații medicali să fie foarte lungă și atunci nemulțumirea pacienților se îndreaptă către medici. Pacientul are un contract cu CAS, în baza căruia plătește lunar o sumă, iar CAS se obligă să-i asigure anumite servicii. Medicul este doar prestator de servicii, în funcție de bugetul pe care îl primește de la CAS”, a spus dr. Gospodaru.

Unul dintre stomatologii suceveni în contract cu CAS, dr. Ciprian Cîrdei, care are cabinet în mediul rural, a declarat că cele mai mari liste de așteptare le are la pacienții care au nevoie de proteză, de 3-4 sau chiar 5 luni. La copii, timpul de așteptare este de 2-3 luni. Dr. Cîrdei a subliniat că suma pe care o primește de la CAS în baza contractului „nu poate fi depășită nici măcar cu un ban”, iar bugetul lunar pe care îl are alocat se consumă în 3 - 5 zile. Medicul a arătat că pentru o proteză mobilă, de exemplu, CAS decontează 1.050 de lei, deci cu 2,7 proteze a terminat banii pentru o lună.

Pentru semestrul II al acestui an, CAS Suceava a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate suma de 3,413 milioane de lei, „pornind de la noile precizări legislative și posibila creștere a numărului de medici care ar dori să intre în contract cu instituția noastră începând cu 1 iulie”, a declarat purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, Anda Sălăgean.

Conform publicației „360 medical.ro”, care a analizat un studiu anual care analizează comportamentul de consum al serviciilor stomatologice, în România se înregistrează o tendință de creștere a procentului persoanelor care au fost la stomatolog sau care intenționează să meargă la un cabinet dentar în următorul an. Totodată, se arată că România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană după numărul mediu anual de consultații stomatologice, cu 0,3 consultații pe locuitor, potrivit Eurostat și unui studiu realizat de Ernst & Young. În Uniunea Europeană, media este de 0,9 consultații/locuitor.

Cea mai gravă situație este înregistrată în mediul rural, unde circa 70% dintre copii nu au fost niciodată la un medic stomatolog. Concluzia studiului este că una dintre cauzele acestei situații este că asistența medicală stomatologică din România este finanțată de sectorul public de sănătate într-o proporție de doar 5%, mult sub media europeană, de 30%.