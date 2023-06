Investiție

Încet, dar sigur, firma Euro Tehnic începe să devină un jucător important pe piața de carburant din județul Suceava. Miercuri, la Calafindești, pe drumul județean 209D, s-a deschis a cincea stație de comercializare a carburanților a firmei deținute de omul de afaceri rădăuțean Constantin Luchian. Înaintea de tăierea panglicii, a fost organizată o scurtă slujbă de sfințire, oficiată de preotul din Calafindești, iar la final au fost prezentate date despre noua stație.

”Este o nouă investiție a firmei sub brandul Petrol Euro Tehnic. Este o investiție realizată după ce am depășit perioada de criză, iar astăzi (n.r. – miercuri, 14 iunie) am dat startul. Acest loc a fost ales de altcineva care a vrut să deschidă mult mai devreme, dar din cauza condițiilor care au fost nu a mai reușit și am venit noi cu brandul nostru și am refăcut, iar acum totul e nou. Vom lucra în acest punct cu 10 persoane, iar când activitatea va fi în plin numărul lor se va dubla, valoarea investiției fiind de 200.000 de euro. Acest punct va oferi servicii de spălătorie, există și un magazin cu produse specifice unei benzinării și, firește, benzină premium, benzină super plus, motorină, gaz pentru mașinile pe GPL, plus butelii”, a detaliat Constantin Luchian, administratorul firmei Euro Tehnic.

Pe lângă stația peco de la Calafindești, firma mai deține alte patru astfel de stații, la Vicovu de Sus, Gălănești, Dumbrăveni și Frasin.

”Ne bucurăm că această a cincea stație din Calafindești îi așteaptă pe clienți cu atributele care ne caracterizează pe noi, și anume calitate, raport calitate-preț excelent și seriozitate. După această pandemie am avut timp să gândim la rece și să îmbunătățim imaginea tuturor stațiilor Petrol Euro Tehnic. Am început cu o renovare la Vicovu de Sus și în paralel am lucrat la această stație la standarde moderne, performante, cu un design nou, avangardist, poate neobișnuit pentru o stație peco, și cu idei non-conformiste”, a mărturisit Carmen Raluca Pascal, director Euro Tehnic.

La inaugurarea de miercuri au fost prezenți și o serie de invitați, printre care Adrian Frîncu, primarul din Calafindești, dar și Bogdan Loghin, primarul municipiului Rădăuți. ”Felicitări pentru această investiție. Este singura benzinărie pe acest drum județean 209D, de la drumul european și până la Siret. E amplasată strategic și cred că va fi la nivelul așteptărilor tuturor”, a opinat Adrian Frîncu.

Cuvinte de laudă la adresa investitorului, dar și a primarului din Calafindești a avut și edilul din Rădăuți, care crede că în această comună lucrurile sunt pe făgașul normal. ”Ne aflăm în mijlocul unei realizări colective, pentru că nu se ajungea aici fără o muncă în echipă, începând cu investitorul, domnul primar din Calafindești și echipa din spate și de aceea toată lumea merită felicitări”, a menționat Bogdan Loghin.

Mai trebuie spus că noua stație peco Petrol Euro Tehnic va avea program de funcționare non-stop, la fel ca și celelalte patru din județ, iar prețurile, atât la carburanți, cât și la celelalte servicii oferite clienților, vor fi în limite rezonabile.