Vă reamintesc momentele debutului în actuala campanie de ratare a încă unei calificări la un turneu final de seniori (căla tineret văd că ne iese de o vreme încoace, dar are cineva o explicație pentru dispariția ulterioară în anonimat a calificaților noștri under 19 ori under 21?), când ne autosugestionam că vom rupe gura târgului cu fotbalul de mare avânt și imaginație pe care urma să ni-l etaleze "noua" națională, încăputăpe mâinile unui antrenor care n-a avut nicio performanță la nivel de club, exceptând o Supercupă a României care, totuși, nu e chiar trofeu. Nu stau să mai disec mecanismele care conduc către funcția de selecționer, că nici nu-i treaba mea, ci mai degrabă a procurorilor. Noi, casuporteri ce ne aflăm, avem doar de sperat în victorii și calificări, precum și de făcut galerie cât ne țin bojocii. Așadar, la declanșarea preliminariilor pentru următorul Euro, începuserăm să facem calcule de mare randament, conform cărora ceva-ceva probleme ar fi urmat să avem cu Elveția (în lupta de la sine înțeleasă pentru locul 1), eventual și cu Israel (într-o improbabilă, totuși posibilă, luptăpentru locul 2), dacă nu cumva și cu Kosovo, în disputaaproape absurdă pentru un loc 3 care să ne ducă spre un baraj, că noi la astea ne pricepem cel mai bine... să le pierdem! După ce am urmărit primele două jocuri, din care, în ciuda unui joc la limita dintre grotesc și jenant, am obținut totuși maximum de puncte din meciurile cu găinile grupei, Andorra și Belarus, speranțele noastre au rămas oarecum intacte. Zic "oarecum" fiindcă după ce-i vezi pe împiedicați făcându-se de râs cu Belarus, parcă nu prea mai ai cum să visezi la calificare directă. Și nici indirectă! Vom afla adevărul de mâine până luni inclusiv. Optimiștii așteaptă 4 puncte (nu, 6 așteaptă doar deraiații!), cei mai ponderați 3 sau 2, iar eu spun că n-or fi cretini ăi' de la casele de pariuri care le dau favorite pe Kosovo și Elveția!. Așa că zic și eu că cel mai plauzibil e să aducem fix 0, iar cu mult noroc 1 punct. Doamne ajută caeu să fiu cel tâmpit, iar minunații ăștia pe care nici n-am habar cum îi cheamă (în afară de vreo 2-3) să câștige de 2 ori!