Campanie

PMP a strâns peste 50.000 de semnături pentru susținerea aderării României la spațiul Schengen, peste 2.500 fiind din județul Suceava. Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat marți că anul acesta, pe 6 februarie, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene pentru blocajul generat de Austria împotriva României în procesul de aderare la spațiul Schengen. Eugen Tomac a spus că în calitate de deputat european a depus această acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene având calitatea de reclamant neprivilegiat.

„Pentru a reuși să avem un proces cât mai rapid în interesul a douăzeci de milioane de cetățeni români, am lansat campania <Semnează pentru România în Schengen>. Prin acest demers, am invitat cetățenii români să susțină petiția adresată Parlamentului European prin care îi cerem intervenția în procesul deschis la CJUE. De ce? Pentru că Legislativul are calitate de reclamant privilegiat”, a spus Tomac. El a precizat că în urma campaniei, membrii PMP au reușit să convingă peste 50.000 de români să semneze pe platforma www.romaniainschengen.ro. „Mesajul nostru ferm va ajunge în Parlamentul European! Le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, fiecărui cetățean român care a contribuit la acest succes. Dăm dovadă astfel de solidaritate și unitate spre apărarea intereselor României într-o Europă pe care ne-o dorim liberă. Semnătura dumneavoastră ne dă curajul să luptăm mai departe prin toate mijloacele împotriva acestei mari nedreptăți. Sunt convins că vom reuși să o corectăm în Justiție”, a precizat președintele PMP. Eugen Tomac a ținut să le mulțumească sutelor de membri PMP din întreaga țară care s-au mobilizat extraordinar pentru a-i convinge pe români să fie alături de acest demers pe care îl consideră extrem de necesar.

„România merită în Schengen, românii merită să fie liberi în Europa. Împreună vom reuși să ne facem dreptate acolo unde Guvernul nu a vrut”, a încheiat Eugen Tomac.