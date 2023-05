Părerea lui Dan

În vremuri tulburi (criză economică, Covid 19) sau violente (Ucraina) apar în ”lumina reflectoarelor” supereroii patrioți! Cei care în perioade normale (când societatea nu este agresată de evenimente obișnuite) nu sunt băgați în seamă sau sunt suspectați că nu și-au luat tratamentul. Aceste personaje nu promovează România sau valorile naționale autentice! Sunt axați pe învinuit străinii (evrei, americani, europeni) cu o suspectă abținere când e vorba de ruși (cei care ne-au invadat cel mai des în cursul istoriei) și ne explică faptul că toate rateurile României sunt cauzate de ”oculta mondială”. Majoritatea absolută dintre liderii superpatrioți sunt lipsiți de orice urmă de scrupule și își urlă patriotismul știind că 15-20% dintre votanți (frustrați și marginalizați) îi cred.

Involuția (căderea abruptă) a calității personajelor politice nu putea ocoli și zona patriotismului-extremist: de la Vadim un politician fără scrupule (a dedicat versuri ”tovarășei”!!), dar un intelectual adevărat până la caricaturi politice care au trecut doar calitatea de șef de galerie de fotbal în c/v (deci înjurături, violențe și distrugeri pe stadioane). Sunt și ei în ritm cu viața politică românească care a exclus practic din zona de decizie toți intelectualii veritabili și i-a locuit cu ”beneficiari ai fabricilor de diplome”, la care nu se uită nimeni pe plan european și mondial (nici măcar în Republica Moldova).

Revenind la tema patriotismului național trebuie să menționăm că ideologia comunistă (în forma stalinist-ceaușistă) s-a transformat peste noapte în naționalism furibund! Valabil și în alte state din Est, dar cu o intensitate mult redusă. Dacă verificăm trecutul celor mai înverșunați patrioți îi vom regăsi la Ștefan Gheorghiu sau la fabrica de securiști de la Băneasa în mare parte. La aceștia se adaugă cei fără nici un scrupul și naivii care se simt permanent ”pe dinafară”.

Unul dintre patrioții cu care defilează actualii apărători ai poporului (unde erau când lipseau alimentele, se stingea lumina și era frig) este tov. Ceaușescu, pe care ni-l prezintă ridicol ca un urmaș al lui Burebista, Mihai Viteazul, Bălcescu etc. ”Patriotul Ceaușescu” a generat și menținut un decret criminal care interzicea avortul, provocând (numai după datele oficiale!) moartea a peste 10.000 de tinere femei. Numai pentru această nebunie merita executat! Decât așa patriot, prefer dușmanii.

”Patriotismul de paradă” (care era comic și inocent la Caragiale comparativ cu brutalitatea verbală și primitivismul actual) s-a adaptat și se prezintă mai nou ca populism (vezi popularii europeni). Sau suveranism, vizând o lovitură ce se vrea dată alianțelor dintre statele vestice (UE-NATO) prin care exploatează până la extrem derapajele din cadrul organismelor europene și transatlantice. Să repudiem UE pentru că a introdus criterii aberante privind clasificarea calitativă a castraveților după formă și dimensiuni? Fracturarea alianțelor și neîncrederea în organismele de reglementare europene este doar în interesul Estului (Rusia, China, Iran). De acolo vine și finanțarea enormă a ”cozilor de topor” anti-UE și anti-NATO. Dacă cei care se închină dictatorilor sunt ”pentru popor” (adică se intitulează adepții populismului), prefer o dată în plus dușmanii.

Este interesant de văzut la cine prinde naționalismul, lăsând la o parte oportuniștii care nu urmăresc decât voturile și banii (de unde?). Fără să am la bază un studiu serios pe această temă, mă exprim strict obiectiv și după experiențele proprii. Am remarcat că masa aderenților la atitudini naționaliste o formează cei frustrați din diferite motive (nu au acces la zona de decizie, nu sunt în ”lumina reflectoarelor”, masa de activiști, militari și foști membri ai serviciilor, cei care au ratat afaceri atât din vina lor, cât mai ales datorită mediului economic etc.). Promovarea acestor persoane este o greșeală gravă, cei frustrați fiind capabili de acte extreme (vezi Rusia). Să vorbească este OK, să decidă pentru noi, NU!

Vreau să cred că în timp scurt-mediu vom reveni la o ”stare de normalitate” (limbaj de lemn) pe plan mondial, iar electoratul se va orienta spre ”normali”.

P.S. Șoșonica a urlat în senat ”Slava Moscova!” și eu aș urla la psihiatri ”unde ați pus Rudotelul?”

Dan Strutinschi