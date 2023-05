Nesimțire și tupeu

Locurile destinate autovehiculelor care aparțin persoanelor cu handicap din parcarea Primăriei Suceava sunt ocupate abuziv, în mod frecvent, de șoferi care nu au acest drept. Se întâmplă zilnic, uneori chiar sub ochii îngăduitori ai unui polițist local care se află în această parcare. Printre cei care încalcă atât legislația, cât și normele de bun-simț se numără inclusiv angajați ai Primăriei Suceava, dar și unii consilieri locali, în frunte cu Adrian Arămescu, care are o predilecție pentru a parca exact acolo unde nu are voie, inclusiv pe trotuarele din jurul sediului administrației publice locale. Printre mașinile fotografiate în ultima perioadă pe locul destinat persoanelor cu handicap este și una a Poliției Suceava, așa încât ce pretenții să mai ai de la ceilalți șoferi.

Ovidiu Doroftei, șeful Poliției Locale Suceava, este la curent cu asemenea practici, dar spune că nu poate ține un lucrător permanent în parcare pentru a-i vâna pe șoferii care parchează pe locurile destinate persoanelor cu handicap. ”Când am lucrători iau măsuri, când nu, nu pot. La Primărie, în parcare, am un singur lucrător câteva ore pe zi, iar prezența permanent a unui polițist local nu se justifică”, a arătat Ovidiu Doroftei.

Acesta spune că a înaintat propuneri la departamentul specializat din Primăria Suceava ca toate locurile de parcare pentru persoanele cu handicap să fie vopsite cu albastru, iar cele pentru mașinile electrice în verde. ”Din experiență, am observat că dacă aceste locuri sunt vopsite în 90% din cazuri oamenii respectă semnele și nu parchează. Când vor fi vopsite aceste locuri nu pot să spun pentru că nu mai este competența noastră”, a mai spus șeful Poliției Locale Suceava.

Ovidiu Doroftei nu a putut preciza câte amenzi au fost aplicate șoferilor care au parcat pe cele două locuri destinate persoanelor cu handicap din parcarea Primăriei Suceava, dar spune că pentru alte cazuri similare de pe străzile orașului s-au dat sancțiuni, inclusiv o mașină care a fost ridicată. Din cele două locuri existente în parcarea Primăriei Suceava unul este vizibil marcat, cu o tablă ce nu poate fi ignorată decât de nesimțiți, respectiv lângă peretele clădirii administrației locale. Un al doilea loc se află în mijlocul parcării și semnul nu este foarte vizibil, dar și în acest caz este vorba doar de un pic de atenție. Cu siguranță, dacă aceste două locuri ar fi vopsite în albastru nimeni nu ar mai avea nici o scuză pentru a parca aiurea, chiar și sub motivarea că ”stau doar un pic”. Pe de altă parte, și polițiștii locali ar putea da dovadă de mai multă atenție pentru a-i sancționa pe cei care încalcă legislația. Dar, poate când vine vorba de angajați ai Primăriei sau de consilieri locali curajul se înmoaie. Dacă se întâmplă acest lucru, poate că polițiștii ar trebui să ia exemplu colegului de la Poliția Iași, care l-a oprit, amendat și filmat pe vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu. Astfel de imagini ar avea darul de a le tăia și altora apetitul pentru încălcarea legislației. Mai trebuie spus că șoferii care parchează pe locurile destinate persoanelor cu handicap primesc amendă de 2.000 de lei, pe care trebuie să o achite integral, fără posibilitatea aplicării vreunei reduceri.