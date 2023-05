Scenariul ”cel mai SF”!

Gata, s-a dat drumul la calcule! Mai sunt trei etape de play-off și lupta e mai strânsă ca niciodată. Dar dacă tot facem calcule, n-ar fi bine să le facem corect? Gazeta Sporturilor s-a apucat cu frenezie de cifre, dar analiza lor pare că a făcut-o Pristanda, cu puncte în loc de steaguri. Iată un exemplu despre cum se pot bate cap în cap două afirmații care sunt succesive, adică una sub alta, deci nu se poate invoca nici măcar scuza aceea cu nu știe stânga ce face dreapta. O singură persoană a scris referitor la FCSB și că ”e obligată să câștige meciul direct cu Farul”, dar și că ”trebuie să obțină 4 puncte în plus față de constănțeni în ultimele 3 runde”! Păi 4 puncte în plus se pot obține și din celelalte două partide, dacă meciul direct se termină egal. Scenariul condiționat de acest X, cât se poate de plauzibil, este acesta: Farul pierde la Craiova și la Cluj (sau pierde și face un egal), în timp ce FCSB câștigă ambele meciuri jucate acasă, cu CFR și Rapid. Și nici următoarea afirmație despre FCSB, a treia, nu are acoperire: ”orice pas greșit închide lupta pentru titlu”. Nu, zău?! Există varianta ca FCSB să piardă în ultima etapă cu Rapid, ceea ce, orice s-ar zice, înseamnă pas greșit, dar să fie campioană: la fel, Farul să obțină un singur punct din două deplasări, iar FCSB să bată pe CFR și, desigur, la Farul. Mai mult, voi demonstra mai jos că FCSB poate face ”pas greșit” chiar și cu CFR, chiar și așa existând posibilitatea de a ieși campioană. Este replica mea la acel scenariu pe care gsp îl numește SF, prin care ar putea câștiga CFR titlul. Ei bine, eu am un scenariu ”și mai SF”, dacă îmi permiteți acest grad de comparație, ba chiar ”cel mai SF”, acela în care TOATE echipele de pe podium să păstreze șanse la titlu în ultima etapă! Pentru asta, trebuie să se întâmple următoarele:

Farul (46 de puncte acum) să rămână la 46 de puncte înainte de ultima etapă, adică să piardă la Craiova și acasă cu FCSB

FCSB (43 de puncte acum) să ajungă tot la 46 de puncte înainte de ultima etapă, adică să piardă cu CFR și să bată la Farul

CFR (39 de puncte acum) să ajungă la 45 de puncte înainte de ultima etapă, adică să bată la FCSB și la Sepsi.

Odată îndeplinite aceste condiții, ultima etapă ar fi un ghem de variante în care orice echipă din cele trei ar putea câștiga titlul. Farul - dacă bate la CFR (sau dacă face egal, iar Rapid o încurcă pe FCSB); FCSB – dacă o bate pe Rapid, iar Farul nu bate la CFR; CFR – dacă bate pe Farul, iar Rapid o încurcă pe FCSB.

Nu-i așa că v-ați dori o astfel de ultimă etapă?