Tupeu maxim

Două camionete încărcate ochi cu rigips rezultat din lucrări de demolare au fost surprinse marți dimineață de un echipaj al Poliției Locale Suceava în timp ce încercau să scape de deșeuri. Mașinile înmatriculate pe Suceava ar aparține unei firme de construcții din Cluj care are lucrări în zonă. Cele două camionete au fost depistate pe malul râului Suceava, între Iulius Mall și fosta Termica, iar la apariția polițiștilor locali o parte din rigips era deja descărcat. În aceste condiții, polițiștii locali au sunat la Garda de Mediu Suceava, iar un echipaj a sosit la fața locului. Au fost luate datele de identificare ale firmei, iar reprezentanții acesteia trebuie să se prezinte miercuri pentru a da explicații și, cel mai probabil, pentru a fi amendați. Unul din șoferii care efectuau acest transport și intenționau să abandoneze deșeurile pe malul râului Suceava a spus cu o nonșalanță ieșită din comun că nu știa că nu are dreptul să arunce gunoiul la voia întâmplării. De altfel, în cazul deșeurilor rezultate din construcții, firmele sunt obligate să încheie contracte cu un operator specializat, care periodic vine și ridică aceste materiale. Mai trebuie spus că reprezentanții firmei prinse în flagrant au încărcat înapoi rigipsul în camionete, totul sub supravegherea polițiștilor locali, și urmau să transporte deșeurile la un depozit autorizat.