Iată că am aflat mai din timp răspunsul la întrebarea din articolul precedent: de Paște, pe primul loc se va afla Farul Constanța. Egalul dintre CFR și FCSB, la care sperau declarat cei de la malul mării, s-a întâmplat, astfel că echipa lui Gică Hagi are avans cu marjă față de cele două. Dar nu ne prea folosește faptul că știm răspunsul, că doar nu suntem din stirpea lui Gigi Becali. Aceste patru, respectiv cinci puncte, nu reprezintă mare lucru în absolut. A zis-o bine Petrescu pe-asta, Farul mai are de jucat de două ori cu CFR și de două ori cu FCSB. Luând ca reper ceea ce s-a întâmplat în sezonul regulat, Farul a fost salvată de rezultatul acela din deplasarea cu FCSB, mereu invocat, pe drept cuvânt, iar cu CFR cea mai proaspătă amintire e meciul acela de la Ovidiu, în care băieții lui Hagi i-au făcut pe ai lui Petrescu să arate și ei ca o echipă adevărată, o raritate în 2023. Astea vor fi meciurile de foc pentru Farul, dar pe de altă parte e meritul liderului că și-a bifat punctele din celelalte meciuri. Pe Craiova a bătut-o, ceea ce FCSB nu a fost în stare, la fel pe Sepsi, ceea ce FCSB a fost în stare, dar Rapidul nu! Cu ocazia rezultatului de luni seară, Rapid s-a alăturat lui Sepsi, adică acum sunt două echipe ieșite din calcule despre care singura întrebare e pe cine vor reuși să încurce. Pentru Rapid, prima ocazie e meciul din Bănie. Craiova nu se simte nici ea prea bine, dar o victorie în acest meci o poate păstra măcar la periferia calculelor. În schimb, orice alt rezultat în afară de victorie va mări la trei numărul echipelor care să încurce pretendentele la titlu. O jumătate de play-off care să bage bățul prin gard la jumătatea cealaltă, deja după etapa a patra? Vom vedea dacă va fi așa după meciul din Bănie.

Două vorbe și despre jocul de la Cluj-Napoca. Cu egaluri nu se câștigă titlul, asta e clar. CFR știe și și-a dorit mult să iasă din zona asta. Aproape că reușise, de așa manieră controla jocul, numai că un fault nenecesar i-a oferit prilejul perfect lui Coman de a fructifica un moment static. Fiind jucător de moral, Coman a crescut imediat și pe fazele dinamice, astfel că puțin a lipsit ca gazdele să se trezească... lefter Petrescu! S-a văzut din avion cât înseamnă Edjouma la mijloc, influența sa în joc fiind comparabilă cu cea a lui Boateng la CFR. În absența ambilor, CFR era avantajată, căci pe recuperare e mai ușor decât pe construcție. Urmează meciurile Farului cu contracandidatele, două la rând. Abia apoi vom vedea dacă va rămâne doar o făclie de Paște sau va lumina ca un Far.