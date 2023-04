Condamnări finale

Un tânăr în vârstă de 33 de ani, din Sucevița, a ajuns în Penitenciarul Botoșani, unde are de executat o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea de infracțiunilor de „participație improprie la fals intelectual” și „mărturie mincinoasă”.

Constantin Bogdan Serafimovici a dat declarații mincinoase în favoarea lui Tiberius Vatamaniuc, din Sucevița, condamnat și el definitiv în același dosar, dar fugit în străinătate și urmărit general.

Serafimovici mai avea la activ termene de supraveghere privind condamnări mai vechi, fapt care a cântărit decisiv în decizia de trimitere la închisoare.

În același dosar, Tiberius Vatamaniuc (care este dat în urmărire la nivel internațional) a primit 1 an de închisoare pentru infracțiunea de conducere fără permis și 1 an și 8 luni pentru infracțiunea de ”instigare la participație improprie la fals intelectual”, cu o pedeapsă rezultantă de 2 ani de închisoare.

Tiberius Vatamaniuc a condus o mașină pe raza comunei Vicovu de Jos, având permisul de conducere anulat în acea perioadă, avariind un gard și plecând de la fața locului.

Ulterior, consăteanul Bogdan Constantin Serafimovici a susținut și a dat declarații cu privire la faptul că el a condus respectiva mașină, nicidecum Vatamaniuc.

Mai mult, pentru susținerea acestei variante, au dat declarații și Florin Țugui, în vârstă de 36 de ani, zis „Kempes”, Ionel Baranovschi, de 32 de ani, și Vasile Cîrstean, zis ”Bilgher”, în vârstă de 44 de ani, toți din municipiul Rădăuți (condamnați și ei cu suspendare în același dosar).

Polițiștii care s-au ocupat de caz au fost convinși că toată această poveste a fost pusă la cale de inculpați, pentru a-l salva pe Vatamaniuc din situația delicată din punct de vedere judiciar. În timp, s-au adunat și probe iar procurorii de la Rădăuți i-au trimis în judecată pe cei amintiți mai sus.

Tiberius Vatamaniuc, urmărit general pentru două condamnări

Ulterior, Tiberius Vatamaniuc a încercat să se erijeze în activist de mediu însă nu a reușit să se ferească de belele. Așa a ajuns să fie condamnat din nou pentru că a condus băut în timp ce era urmărit de doi bărbați care au murit în acel accident.

În luna aprilie a anului trecut, Vatamaniuc a avut un conflict cu doi bărbați care au venit să îl caute și a plecat la volanul unei mașini, în urmărirea lor. În timpul urmăririi, desfășurată la o viteză spre 200 de km/h, BMW-ul în care se aflau cei doi bărbați a fost scăpat de sub control de șofer, s-a izbit de un copac și s-a răsturnat în albia râului Sucevița. Accidentul s-a petrecut la Sucevița și, din păcate, atât Adrian-Ilie Mihalescu, de 34 de ani, din Marginea, cât și Dionisie Rotar, de 47 de ani, tot din Marginea, au murit în urma acestui accident. Ultimul a decedat după o perioadă lungă în care s-a sperat că se va recupera.

În acea noapte neagă, Tiberius Vatamaniuc, care conducea un Audi, a fost prins de polițiști după o urmărire și s-a constatat că era băut la volan. Activistul de mediu a refuzat să sufle în etilotest, dar a consimțit să meargă la spital și să i se recolteze probe de sânge. Rezultatul a fost o alcoolemie de 1,97 la mie în sânge.

În acest dosar Vatamaniuc a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare pentru că a condus băut. Alte acuzații privind moartea celor doi nu au putut fi probate.



Așadar, Vatamaniuc are două mandate privind condamnări definitive, unul de 2 ani de închisoare și unul de 1 an și 6 luni, motiv pentru care este dat în urmărire.