Nemulțumiri mari

În jur de 450 de fermieri cu 160 de utilaje au protestat vineri în Vama Siret, în cadrul acțiunii de amploare organizate la nivel național față de lipsa de ajutor pentru agricultorii din România și alte țări vecine și împotriva facilităților pentru marfa ucraineană, măsuri care au creat dezechilibre pe piață.

Coloana de tractoare și utilaje a ajuns în mare parte la Siret pe traseul Adâncata-Zvoriștea-Grămești, având în vedere blocajele mari de pe E 85, începute încă de la Pătrăuți.

Din datele Jandarmeriei Suceava, care a monitorizat protestul, rezultă că marșul auto a fost format din 160 de utilaje. Coloana a fost urmată de aproximativ 290 de oameni care s-au deplasat pedestru.

A fost vorba așadar de aproximativ 450 de protestatari.

Marșul auto s-a desfășurat pe aproximativ 10 kilometri, de la Peco Severin și până la intersecția cu localitatea botoșăneană Mihăileni.

Tiberiu Stan, din cadrul Forumului APPR, a arătat că fermierii români sunt dezamăgiți de faptul că singura despăgubire oferită României în contextul războiului de la graniță este de 10 milioane de euro, în condițiile în care pierderile sunt de miliarde de euro.

”Inclusiv cei care ne reprezintă pe noi românii se pare că au uitat de fermierii autohtoni, dialogul nu a avut niciun efect și suntem nevoiți să protestăm. Nu suntem numai noi în această situație, ci toate statele din estul Europei. Vrem să fim clari, nu suntem împotriva comerțului dinspre Ucraina, însă prin eliminarea taxelor vamale pentru ei s-a creat o concurență neloială care ne duce în faliment pe noi, piața a fost distorsionată grav. Am rămas fără cerere și fără preț la produsele noastre”, a explicat Tiberiu Stan.

Mari cantități de grâu și porumb au rămas pe stocul fermierilor români, care sunt în situația de a vinde producția la un preț care nu le acoperă nici măcar banii băgați în cultură.

Proteste similare au loc în aproape 20 de puncte din țară, iar protestul central a fost în fața sediului Comisiei Europene din București.

”Nu am venit la această manifestare pentru că ne place să protestăm, noi nu vrem agricultură în stradă, vrem să fim respectați atât de București, cât și de Bruxelles, care trebuie să înțeleagă să nu își bată joc de fermierii români prin compensații derizorii. Cel puțin noi, fermierii, nu ne dorim un război agroalimentar între fermierii români și cei ucraineni. Ne dorim să facem agricultură, să ne vindem produsele la prețul corect. Am lucrat cu 6 lei per kilogram îngrășăminte, cu 10 lei motorina, noi nu putem să ne vindem produsele la prețuri care nu ne acoperă costurile”, este mesajul transmis de unul dintre protestatari.