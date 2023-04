Nu, nu mi-am propus să iau în discuţie tot ceea ce îi lipseşte, de la şcoalacare te educătotuşi un picuţ diferit (sau în plus, dacă văsunăaltfel...) faţă de educaţia primită la firul ierbii, de la bunul-simţ elementar (sau aţi uitat cum şi-a lăsat echipa singură, anul trecut, când avea deja titlul asigurat, plecând canesimţitul în concediu când mai erau meciuri de disputat) şi până la deranjul mintal care îl face să se creadă mereu furat de arbitri, de VAR, de FRF, de LPF, de tot ce mişcă, asta deşi de 5 ani încoace echipa lui de expiraţi tot câştigătitluri unul după altul, fiindcă restul echipelor sunt încă mai proaste decât asta, campioana, care ia bătăi prin Luxemburg şi Kosovo, când scapă în preliminariile cupelor europene. Zilele trecute, într-un interviu la Digi Sport, domnul presupus antrenor Dan Petrescu ne-a mărturisit cesatisfacții nemaipomenite îi aduce jocul ăla de milogi, la 0-0, maximum 1-0, cu care se tot încoronează, precum chiorul în ţara orbilor. Are, însă (de necrezut!) şi neîmpliniri (altele decât frustrările alea, precum psihoza cu furtul prin VAR!), una fiind că până acum nu a reuşit să câştige niciodată Cupa. Mie mi se pare imposibil să o câştige vreodată, şi am să vă spun de ce. Aşadar, dl antrenor Petrescu are, cum am mai spus, o abordare tactică de căcănar, de milog, înghesuit de bunăvoie în propria-i poartă, cu speranţa tot miloagăde a nu primi gol şi apoi, dacă dăDomnul, să dea el unul şi să câştige cu 1-0, visul de aur al oricărui căcănar. A spus-o şi alaltăieri, după 1-0 cu retrogradata FC Argeş: "Sunt fericit că am câştigat cu 1-0!" Ei bine, Cupa, mereu şi oriunde, este competiţia celor curajoşi, a celor viteji, a celor care răstoarnă ierarhii. Jucând la 0-0, nici într-o mie de ani o asemenea echipă nu poate câştiga Cupa. O să vedeţi!