După prima lună de șantier

În cel mai mare cartier al Sucevei, Burdujeni, se construiește o nouă sală de sport, modernă, care ar putea fi dată în folosință la începerea anului școlar, spune primarul Ion Lungu, care s-a arătat impresionat de ritmul lucrărilor.

La o lună de la începerea realizării sălii de sport de la Școala Gimnazială Nr. 10, Ion Lungu a verificat în teren lucrarea executată de firma Simion Tehnoconstruct, declarând că totul merge foarte bine.

„Acolo s-a turnat deja placa de beton, se lucrează foarte bine la partea de armătură și la cofraje, iar la cum merg lucrurile acolo, ne dă speranța că putem da în funcțiune sala de sport până la începerea noului an școlar 2023-2024. Lucrarea este executată de firma Simion Tehnoconstruct, cea care a realizat în timp record prima creșă verde, de la Fălticeni – chiar am fost impresionat de ce am văzut acolo, modul în care se lucrează, utilajele pe care le au... sunt bucuros că avem firme care lucrează atât de bine”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Evoluția rapidă a lucrărilor este remarcabilă mai ales în condițiile în care termenul de realizare a lucrării este de 15 luni, adică ar trebui să fie predată după jumătatea lunii mai 2024.

Edilul Sucevei a precizat că a achitat deja prima factură emisă de firma de construcții și că va face eforturile necesare pentru a fi cu plata la zi în continuare, astfel încât lucrările să poată continua în ritm susținut.

De sala de sport modernă vor beneficia în primul rând cei peste 1.000 de copii care învață la Școala Nr. 10, dar și profesorii, acolo urmând să poată fi practicate mai multe sporturi, precum baschet, volei sau tenis, la parter, pe o suprafață de 687 metri pătrați, dar și tenis de masă, aerobic și dansuri, ori să meargă la sala de forță și mobilitate, în spațiile amenajate special la demisol.

Noua sală de sport va fi dotată cu instalații de climatizare moderne, de tip VRV, inclusiv cu centrală de tratare a aerului, cu recuperator de căldură și chiller de răcire, dar și cu panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere. Investiția este realizată integral din fondurile proprii ale Primăriei Suceava.