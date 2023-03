Situație tensionată

Scriitorul și cineastul bucovinean Ioan T. Lazăr a achitat, la început de martie 2023, o nouă tranșă de bani, a treia, la cantina socială deschisă la Storojineț – Ucraina pentrupersoanele foarte sărace, aferentă costurilor pentru lunile aprilie și mai 2023. Am aflat de la scriitorul bucovinean că situația în regiunea Cernăuți este cât se poate de tensionată, iar naționaliștii ucraineni privesc cu ostilitate orice gest de sprijin și bunăvoință venit din partea românilor. „Grănicerii lor vor să le traduc tot ce am scris în cărțile pe care le donez fraților noștri din Bucovina ocupată și iritați mă întreabă de ce aduc și dau tipărituri în limba română? Că și ei au scriitori. Aveți, le spun, dar ei nu simt românește. Vameșii își arată nemulțumirea pe față și uneori îmi permit trecerea numai după consultarea unor mahări din KGB-ul lor; categoric, există o antipatie față de români și românism, iar de curând am aflat că femeile din Crasna, bucovinencele noastre din cealaltă parte a Vicovului, au pus mâna pe lopeți, sape și pari și s-au bătut o jumătate de noapte cu cei de la securitate, care veniseră să le ia bărbații și feciorii la război. Recruții din rândul minorităților, în cazul nostru, românii, sunt capturați, ca răufăcătorii, după îndelungi și meticuloase vânători, prin codri, livezi, beciuri, poduri, ascunzători săpate în pământ, primesc câte o porție zdravănă de bătaie, apoi sunt obligați să semneze o cerere de încorporare, ca voluntari, după care pornesc direct spre prima linie a frontului, fără instrucție sau pregătire militară. Așa ajung <carne de tun>”.

Scriitorul Ioan T. Lazăr a ținut să completeze că problema minorității românești nu este de azi, de ieri. „A început imediat după <Maidan>, când naționaliștii ucraineni au pus lacăt pe cimitirul românesc din Cernăuți, unde își duceau liniștite somnul de veci marile personalități ale Bucovinei, din vremea Ducatului. Multe cripte și morminte au fost sparte sau vandalizate, numele românești de pe monumentele funerare au fost rase cu dalta, apoi paragina a cuprins totul, fiindcă există pază înarmată la cimitir și nimeni nu are voie să-l viziteze.”, ne-a mai spus Ioan T. Lazăr.

Împreună cu regretatul poet și academician Vasile Tărâțeanu, în anul 2015, scriitorul Ioan T. Lazăr a făcut un tur al reperelor culturale din Nordul Bucovinei, aflat în componența Ucrainei, iar fotografiile realizate atunci vorbesc de la sine. Acum, Ioan T. Lazăr declară, cu o tristețe justificată: „Dragoste cu de-a sila nu se poate. Naționaliștii ucraineni vor dispariția minorității românești din Nordul Bucovinei“. Ioan T. Lazăr, bucovinean, născut și crescut în comuna Putna, dar care acum locuiește la București, președinte al Fundației „Renașterea bucovineană”, a deschis anul trecut o cantină pentru persoanele foarte sărace din Raionul Storojineț din Ucraina, pentru ca acestea să treacă mai ușor peste această perioadă.

Dacă și alți români, persoane particulare, instituții sau ONG-uri doresc să ajute, „ca să mărim numărul celor care beneficiază de o masă caldă zilnic”, vă punem la dispoziție numărul de cont și datele de identificare ale Fundației „Renașterea bucovineană”: Adresa: București, str. Râmnicu Vâlcea nr. 3, bl. 4, ap. 2, sect. 3 CIF: 22669376 Tel/Mail: 0770189439 - dl. Ioan T. Lazăr; renasterea.bucovineana@yahoo.com; lazartioan@yahoo.com Cont IBAN: RO48BTRLRONCRT00G9469102, deschis la Banca Transilvania, București.