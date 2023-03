Olimpiadă

Pentru al doilea an consecutiv, Teodor Cârloanţă, elev în clasa a XI-a A la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Biologie, obținând cel mai mare punctaj din județ (99 de puncte din 100).

Adolescentul este pregătit de prof. Daniela Zancu.

„Anul trecut am făcut parte din lotul lărgit pentru olimpiada internațională de biologie, unde am cunoscut oameni deosebiți și colegi ce împărtășeau aceleași pasiuni, experiență care m-a motivat să particip și anul acesta la olimpiadă. Am învățat cât este de important să fiu într-o permanentă întrecere cu mine însumi și să scriu primele pagini din istoria profesiei ce doresc să o urmez, aceea de medic. Atunci când începi să descoperi biologia, ai nevoie de o persoană care să te facă să îți placă, să te provoace să afli mai mult și să lucrezi mai mult. Pe această cale îi mulțumesc doamnei profesor Daniela Zancu pentru ajutorul acordat în atingerea acestui rezultat”, a mărturisit olimpicul.

La rândul său, prof. Zancu le-a mulțumit directoarei colegiului, profesor Dorina Carp, și celorlalți profesori implicați în pregătirea lui.

Olimpiada Județeană de Biologie s-a desfășurat la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, etapa națională urmând să fie găzduită de municipiul Iași, în luna aprilie. La Națională, elevii vor avea două probe, una teoretică și una practică.