Etapa județeană

Ediția din acest an a etapei județene a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză, cel mai vechi și prestigios concurs de acest gen organizat în România, a adunat 115 elevi suceveni.

Membrii comisiilor de evaluare s-au declarat extrem de impresionați de prestanța și prestațiile unor concurenți, care au dat dovadă nu numai de abilități oratorice remarcabile, dar și de o bogată cultură generală, ceea ce a făcut destul de dificilă departajarea lor, nu mai puțin de 9 concurenți primind punctajul maxim.

Cei 115 provin de la unități școlare din întreg județul, pentru unii dintre ei fiind prima experiență de genul acesta.

Temele de anul acesta ale concursului au fost: pentru categoria 12-15 ani – „I can’t go back to yesterday because i was a different person then. (Lewis Caroll)”; pentru categoria 16-20 de ani – „Relations between nations are too important to be left to governments alone”.

Conform regulamentului concursului, pentru etapa regională județul Suceava va fi reprezentat de 23 de concurenți de la următoarele unități de învățământ: Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc și Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc.

Finala concursului este organizată în Londra

Etapa județeană a fost găzduită de Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, la finele lunii ianuarie, competiția fiind organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Asociația „Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză” din România.

De menționat că acest concurs se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani și este împărțit pe următoarele grupe de vârstă: categoria 12-15 ani, elevi care participă la concurs doar la etapa județeană (etapă unică de concurs); categoria 16-20 ani, elevi care participă la toate etapele concursului (județeană, regională și națională), câștigătorul având șansa de a participa la finala internațională, care anul acesta se va ține la Londra.

„Felicitări tuturor participanților și profesorilor îndrumători!”, a transmis inspectorul școlar pentru limbi moderne – limba engleză, prof. dr. Ioana Ștefănoaia.