Prin pădurea de cuvinte

Balzac.”El s-a numărat printre cei mai grași mari romancieri ai lumii: această movilă de grăsime de doar 1,60 m, cocoțată pe două picioare fusiforme, devenise celebru pentru apetitul lui pantagruelic și pentru comportarea lui grosolană. Se zice că odată, într-un restaurant din Paris, ar fi devorat 12 cotlete de oaie, o rață cu napi, un calcan, două potârnichi și o sută de scoici! (...) La masă, manierele lui erau revoltătoare: mânca de pe cuțit și împroșca peste tot bucăți de mâncare în timp ce mesteca. (...). Dependent de cafea, francezul ajunsese să bea peste 50 de cești de cafea turcească pe zi. ”Cafeaua este pentru mine o mare sursă de energie”, scria el. Când credea că nu obține efectul scontat, măcina o mână de boabe și dădea pulberea pe gât. (...) Balzac le-a mărturisit unor prieteni că în timpul partidelor de sex, se străduiește să evite să ejaculeze, căci aceasta îi va seca energia și inspirația creatoare. Pentru el, sperma însemna eliminarea celei mai bune, mai pure forme de substanță cerebrală. Ori, așa cum avea să noteze după orgasmul din timpul unei partide cu una din numeroasele sale iubite: ”În noaptea asta am pierdut un roman!” (Robert Schnakenberg, ”Viața secretă a marilor scriitori”, Ed. Art, 2021).

Hoață. - Iubițel, am găsit o pereche de chiloți de damă sub pat și nu sunt ai mei. - Dar ai cui sunt? - Păi asta te întreb eu pe tine. - Da, știu! Ieri când am plecat la muncă am uitat ușa deschisă și o fi intrat o hoață. - Serios? Și de ce și-a lăsat chiloții la noi sub pat? - Nu știu, fă, că nu sunt de la poliție. Zi mersi că nu ne-a furat nimic.

Creație.Balzac a fost întrebat de o doamnă: – E greu să scrii un roman? Romancierul a răspuns: - Nu e greu, doamnă. E ori ușor, ori cu neputință.Consolare (inutilă și aiurea..). Nu există bărbaţi impotenţi, ci doar femei nerăbdătoare și prea grăbite.

Biciclete."În satul fără biciclete/e-o pistă pentru bicicliști,/poți pedala numai pe fete/dacă vrei totuși să te miști./Biblioteca comunală,/sătulă de cacofonii/nu dă la nimeni socoteală/că păcăne - ce dragă ni-i,/că-n loc de cărți citim jetoane./Ne strigă mama din copac: Scoală-te Gheorghe, mișcă-te Ioane,/să mulgeți vaca de pe tetra pak." (Mircea Dinescu)

Creangă.Astăzi, fetele nu mai citesc “Amintiri din copilărie”. În schimb, cam umblă.... din creangă-n creangă.

Invidie.”Invidia poartă degeaba masca dușmăniei moralizatoare. Nu le răspunde celor care te calomniază gratuit, deși nu le-ai făcut niciun rău. Tăcerea ta le va spori suferința de a nu te putea admira decât pe căile cele mai obscure, unde se lovesc mereu de ei înșiși” (T. Baconsky).

Ideal.”În bucătărie – bucătăreasă, în salon – doamnă, în pat – curvă înfocată.” (Marchizul de Sade).

Demnitate(sau – și – realism?). Actorul francez Alain Delon a fost întotdeauna extrem de critic în privința chirurgiei plastice. În anii 90, cei mai buni chirurgi i-au oferit actorului, atunci în vârstă de 60 de ani, oportunitatea de a-și face o operație, astfel încât să ”piardă” o duzină de ani, dar Delon a respins mereu o astfel de oportunitate. Alain Delon consideră vârsta un avantaj. Actorul a spus că de-a lungul anilor apar roluri new age, care sunt mai interesante pentru el decât personajele tinere. În plus, a părea diferit decât ești cu adevărat, conform conceptului său, este nedemn de un bărbat adevărat: „Nu există nimic mai prost, inutil și dăunător decât tinerețea artificială.”

Măsură.”Îmi place să mă ridic de la masă când vasele nu sunt încă luate de pe ea.” (Alain Delon).

Caleaşcă.Unele femei consideră iubirea ca o plimbare cu o caleaşcă. Din care se opresc doar pentru a schimba caii, atunci când aceștia au ostenit. P.S. Nu toate. Unele chiar iubesc.

Trist.Ce trist: Până şi canibalii s-au săturat de oameni.

Dezgolire. „Dezbracă-mă... Dezbracă-mă.../ Da, dar nu imediat,/ Nu atât de repede.../ Învaţă, iubitule... cum să mă doreşti...” (Julette Greco). Gagici. „N-am avut noroc la gagici niciodată, nu prea mi-a reuşit. Ştiţi cum e uneori: tu îi cânţi, o încânţi şi vine altul, mai frumușel, ori mai isteț...și ți-o ”suflă”, ți-o ia...Acum, culmea: simt că fetelor parcă le-ar plăcea mai mult de mine. Da, aşa, mai bătrân, mai grăsuț şi mai fără timp şifără de chef de ele! Târziu... Prin liceu mă tot îndrăgosteam, ca toţi adolescenţii, însă nu prea aveam feed-back-ul mare. N-aveam rating bun. Mă supăra treaba asta, dar măcar -poate și de asta - am făcut, am compus nişte cântece frumoase...” (Ioan Gyuri Pascu).

Egoist.Acel om care nu se gândeşte deloc la… mine.

El.„El se căsătoreşte cu ea pentru că o iubeşte. Ea îl iubeşte pentru că el o ia de nevastă.” (Jean Paul)