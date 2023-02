Definitiv

Un caz dramatic, un accident rutier în care a murit un tânăr în vârstă de 22 de ani, a fost tranșat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava. Instanța a stabilit condamnări pentru o societate din Suceava și un angajat al acesteia. Pe scurt, în timpul unor lucrări efectuate la Dumbrăveni, muncitorii unei firme au depozitat pământ pe partea carosabilă, iar un tânăr șofer care consumase alcool a văzut târziu obstacolul. A urmat un accident în urma căruia tânărul de la volan a murit, iar alte două persoane au fost rănite.

Firma Macosin SRL Suceava a fost condamnată pentru ucidere din culpă. Practic, acea movilă de pământ a fost cauza determinantă a accidentului, deși și șoferul a avut o parte din vină, în special din cauza consumului de alcool.

Un obstacol care, mai ales la acea oră, putea pune în dificultate orice șofer

Pe 25 decembrie 2017, așadar în prima zi de Crăciun, trei tineri din Dumbrăveni s-au urcat într-un VW Golf, la prima oră a dimineții, pornind de pe un drum secundar spre drumul principal din Dumbrăveni, DN 29 Suceava-Botoșani. În acea noapte ar fi mers la colindat pe la mai multe case, iar din păcate și tânărul care conducea a băut.

La volan era Alexandru Costel Filote, în vârstă de 22 de ani, care era venit acasă de la muncă în străinătate și a petrecut cu prietenii.

Era ora 5.10 dimineață, așadar beznă completă afară.

După cum au stabilit polițiștii și procurorii care au anchetat cazul, tânărul șofer a văzut târziu că pe carosabilul de pe drumul județean 208B este o movilă de pământ și, în încercarea de a evita obstacolul care nu era semnalizat corespunzător, a tras de volan stânga și dreapta, moment în care mașina a intrat în derapaj. Autoturismul s-a lovit violent de un stâlp, cu partea stângă, șoferul resimțind impactul în plin.

Cei trei tineri din mașină au fost preluați de ambulanțe și duși la spital. Cei doi pasageri au scăpat cu leziuni relativ ușoare, însă, din păcate, șoferul s-a lovit grav la cap. El a intrat în comă cerebrală traumatică și a decedat.

Culpă comună

Proba biologică ce i-a fost recoltată tânărului când încă mai era în viață a indicat că avea o alcoolemie de 1,55 g/l alcool pur în sânge.

Aceasta a fost pe scurt dinamica accidentului, în urma anchetei polițiștilor rutieri. Având în vedere că tânărul care a decedat era băut și a circulat imprudent, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au stabilit, firesc, o culpă comună.

Totuși, s-a stabilit că firma și responsabilul de lucrare trebuie trimiși în judecată, atât pentru că au efectuat o lucrare neautorizată în zona drumului public, dar și pentru ucidere din culpă.

Firma Macosin efectua în acea perioadă la Dumbrăveni o lucrare la iluminatul public. În timpul unor săpături, pământul a fost depozitat pe carosabil, fără aviz de la poliția rutieră.

Dacă acea movilă de pământ nu ar fi fost acolo, pe drum (nu a existat vreun aviz de la poliție), practic tragedia nu s-ar fi produs.

Un amănunt care merită amintit este că vorbim despre o movilă de pământ lăsată pe drum în zilele de Crăciun, practic dinainte de sărbători.

Amenzi penale și condamnări cu suspendare

Conform deciziei Curții de Apel Suceava, SC Macosin SRL a fost condamnată la o pedeapsă de 20.000 de lei amendă penală (cum se dau condamnările în cazul societăților), în timp ce responsabilul de lucrare, Bogdan Andrei Camilar, a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ucidere din culpă. Curtea de Apel Suceava a mai decis ca inculpații, în solidar, să achite 20.000 de lei daune morale pentru fiecare din cele cinci părți civile din dosar (părinții tânărului și cei trei frați ai acestuia), plus 3.713 lei daune materiale.