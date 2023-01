Credință și administrație

Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților s-au întrunit sâmbătă, 28 ianuarie, în Sala „Pimen Arhiepiscopul”, pentru ședința anuală de lucru, în cadrul căreia s-a prezentat bilanțul întregii activități a eparhiei în anul 2022.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic au fost Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, reprezentanții Cabinetului și Cancelariei Eparhiale, membrii comisiilor Adunării Eparhiale, consilierii Centrului Eparhial și reprezentanți ai instituțiilor publice - prefectul Județului Suceava, Alexandru Moldovan, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă și primarul Sucevei, Ion Lungu.

Șeful municipalității sucevene a adresat un cuvânt de mulțumire, punctând ajutorul acordat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de instituția pe care o reprezintă, a apreciat transparența raportărilor și a reiterat multitudinea proiectelor derulate de Biserică pentru comunitate, multe dintre ele în colaborare cu autoritățile locale.

“S-au prezentat un număr de 25 de rapoarte pe domenii de activitate, din care a rezultat ca activitatea pe anul 2022 a fost una amplă, eficientă și transparentă.

Pentru anul 2023 vor demara proiecte importante la Arhiepiscopie, în primul rând proiectul de Consolidare și Reabilitare a clădirilor de la Mănăstirea Sfântul Ioan, lucrare care a fost licitată si adjudecată cu bani de la Ministerul Dezvoltării.

Un alt proiect important este legat de transferarea a 20 ha de teren pentru Ansamblul Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, proiect legislativ care este în dezbatere în Parlament, urmând să ajungă la Camera Deputaților, care este cameră decizională.

Municipalitatea suceveană este și în acest an alături de unitățile de cult, de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, deja am aprobat sume de bani pentru lucrări la Arhiepiscopie și la finalizarea lucrărilor la Seminar”, a spus Ion Lungu.

Edilul Sucevei a menționat că anul acesta va fi dată în folosință și parcarea de 5000 de mp din curtea Mănăstirii Sfântul Ioan, care se face în parteneriat cu Arhiepiscopia, lucrarea fiind deja licitată și contractată, urmând a fi demarată curând.

Niculai Barbă a solicitat sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în acțiunile dedicate compozitorului Ciprian Porumbescu

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a solicitat sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în contextul recunoașterii la nivel național a anului 2023 ca Anul dedicat compozitorului Ciprian Porumbescu.În discursul său, Niculai Barbă a evidențiat că administrația județeană și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au avut o colaborare fructuoasă în realizarea unor proiecte similare. „Este pentru prima dată când o personalitate a județului Suceava este recunoscută în acest fel și îi este dedicat un an prin lege. Prin urmare am inițiat deja o discuție, urmează să vedem modul în care putem perfecta o serie de colaborări pentru că în acest an nu trebuie să treacă o zi în care să nu vorbim de Ciprian Porumbescu. Și pentru că acest mare compozitor a fost și un mare român, ar trebui să nu fie român care să nu vorbească în acest an despre Ciprian Porumbescu”, a spus vicepreședintele CJ Suceava.