Un bărbat din comuna Breaza, care are în jur de 70 de ani, și-a aflat pedeapsa într-un dosar în care a fost judecat și găsit vinovat pentru nu mai puțini de cinci infracțiuni, după ce a intrat pus pe scandal și pe violențe în sediul Ocolului Silvic Breaza. Bărbatul a venit beat la ocolul silvic, la volanul unei mașini, a făcut un scandal monstru în interior, l-a lovit cu un scaun pe șeful de ocol, iar ulterior a spart cu o rangă geamul unei mașini a silvicultorilor.

Judecat pentru două infracțiuni de ultraj (doi silvicultori amenințați, unul dintre ei și lovit cu un scaun) dar și pentru infracțiunile de conducere sub influența alcoolului, distrugere și violarea sediului profesional, inculpatul a beneficiat de clemență, am putea spune. Judecătorii de la Câmpulung Moldovenesc l-au condamnat pentru fiecare din cele cinci infracțiuni, pedeapsa rezultantă stabilită fiind de 1 an și 9 luni de închisoare. Magistrații au decis să suspende pedeapsa și să-i aplice inculpatului un termen de încercare de 3 ani de zile. Inculpatul are impuse, pe durata celor 3 ani, interdicții și obligații de la care nu are voie să se abată.

Așadar, bărbatul nu va face pușcărie, fiind reținut în acest caz doar în baza ordonanței de reținere pentru 24 de ore.

De precizat și că sentința Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc nu este definitivă și poate fi atacată cu apel dacă vreuna din părți este nemulțumită. De asemenea, apel pot face și procurorii care au instrumentat dosarul.

Violență, distrugeri și conducere sub influența alcoolului

Incidente grave s-au petrecut în incinta Ocolului Silvic Breaza în dimineața zilei de 8 martie 2021.

Polițiștii au constatat, în urma cercetărilor, că un localnic în vârstă de 68 ani, Alexandru Droniuc, din comuna Breaza, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a pătruns în incinta Ocolului Silvic Breaza, unde, pe motiv că reprezentanții ocolului silvic nu i-ar fi atribuit acces la licitații silvice și alte asemenea motive, a devenit recalcitrant.

Acesta a adresat insulte mai multor angajați ai instituției, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

În momentul în care conducătorul instituției, însoțit de către alți angajați, i-a solicitat să părăsească sediul instituției, cel în cauză a refuzat și a devenit și mai agresiv, înșfăcând un scaun aflat în preajma sa, pe care l-a izbit de perete.

În aceste condiții, angajații Ocolului Silvic Breaza au fost nevoiți să-l evacueze forțat pe Droniuc din sediu.

Doar că individul nu s-a lăsat păgubaș și pentru a se răzbuna a lovit cu o rangă parbrizul autoturismul marca Dacia Duster, utilizat de silvicultori pentru deplasările în teren, până l-a adus în stare de neîntrebuințare.

Din cercetările efectuate și în urma audierii celor implicați în eveniment, rezultă că Alexandru Droniuc l-a lovit în picior pe șeful de ocol, inginerul Mihai Lițu, și totodată l-a amenințat cu acte de violență pe pădurarul Ilie Coca, ambele fapte având legătură cu atribuțiile de serviciu, conform aprecierilor făcute de către cele două persoane vătămate.

De precizat și că după acest atac, bărbatul de 68 de ani s-a urcat la volanul unei mașini și a plecat din incinta Ocolului Silvic Breaza, fiind tras pe dreapta de polițiști. El era în stare avansată de ebrietate. Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, inculpatul avea o alcoolemie de 1,70 g ‰ , la prima probă, respectiv de 1,43 g ‰ alcool pur în sânge, a doua probă.

De altfel, cea mai mare dintre pedepse (1 an de închisoare) a fost stabilită pentru această infracțiune de conducere sub influența alcoolului.