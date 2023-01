Centrul comercial Shopping City Suceava, grad de ocupare 100%

Realizare

Shopping City Suceava, unul dintre cele mai importante centre comerciale din Suceava, aflat în portofoliul Argo Property Management, a atins un grad de ocupare de 100% la începutul acestui an.

Echipa de management adaptează permanent mixul de magazine pentru a răspunde nevoilor și comportamentului consumatorilor, transformând orice provocare într-o oportunitate. În ultimii ani, mai mulți retaileri cunoscuți, precum Kik, Sinsay, Numero Uno, au deschis locații în cadrul Shopping City Suceava, confirmând perspectivele comerciale ale centrului. Shopping City Suceava este poziționat în principala zonă de retail din oraș, proiectul deservind o zonă mare, inclusiv orașul Suceava și localitățile învecinate.

Centrul beneficiază de o excelentă accesibilitate și vizibilitate datorită amplasării în apropierea arterei principale Calea Unirii.

„Aceasta este o mare realizare pentru noi! Nu numai că am reușit închirierea 100% a centrului, dar am adus și câteva nume noi. Vom anunța în perioada următoare brandurile care își vor deschide primul magazin în Shopping City Suceava. Centrul comercial își consolidează astfel poziția în piața locală de retail și va rămâne o destinație <value for money> pentru cumpărături și petrecerea timpului liber”, a declarat Lavinia Truta, Head of Leasing Argo Property Management.

Shopping City Suceava are o suprafață de retail de aproximativ 47.000 mp și include ca ancore hipermarketul Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin și Flanco. Galeria comercială găzduiește peste 120 de comercianți locali și internaționali și un food court cu design contemporan, complet refăcut în anul 2019, care oferă o gamă largă de restaurante și cafenele, incluzând și branduri multinaționale precum KFC.

Shopping City Suceava face parte din portofoliul fondului britanic de investiţii Argo Real Estate Opportunities Fund (AREOF), unul dintre cei mai mari proprietari de parcuri de retail și centre comerciale din Europa Centrală şi de Sud-Est, totalizând peste 340.000 mp.

