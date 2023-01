La ora când scriu această rubrică, ar mai fi cam 80 de minute până reîncepe chestia aia pe care, cu umorul său bine cunoscut, românul o numeşte "campionat naţional de fotbal", iar diriguitorii care fraudulos s-au înscăunat la conducerea acestuia, cu parcă şi mai mult umor,au poreclit-o încă de anul trecut "SuperLiga". Nu ştiu ce a fost în mintea acestora (de fapt, ştiu, dar ar fi indecent să scriu!) când i-au zis aşa, dar e limpede că "SubLiga" nu s-ar fi potrivit cu fiţele, pretenţiile şi fumurile paraziţilor de la FRF şi LPF. Apropo: l-a văzut cineva pe neisprăvitul ăsta de Burleanu făcând vreo cronică, prezentând vreun raport, povestind la vreun talk-show ce a priceput el de la Campionatul Mondial? Mă rog, în afară de istorioara aia de la Digi, când a spus că a dat norocul peste el când a avut fericirea să călătorească alături de Roberto Carlos, în aceeaşi maşină, spre unul din stadioanele din Qatar, şi că spera, citez din neisprăvit, "să fim şi noi în Qatar la ediţia următoare"!!! Ceea ce e ca şi făcut, întrucât următorul Mondial are loc în America de Nord, în iunie-iulie 2026, dată la care noi probabil că am putea juca vreun amical cu Qatar, în Qatar! Dar m-am luat cu vorba, când voiam de fapt să vorbesc despre reluarea panaramei de campionat, după o binemeritată pauză de după odihnă de după trândăveala din prima parte. Echipele s-au "întărit" în tradiţionala maniera românească, adică au mai gonit sau au lăsat să plece câte vreo doi golani, aducând în locul lor alţi golani goniţi de alte echipe de presupus fotbal. Cele mai tari transferuri, zice presa de specialitate, le-a reuşit însă o echipă din Liga 2, Concordia Chiajna, care i-a angajat pe Tamaş, care nu mai încape nicăieri la cei 39 de ani (în tur, mi-l amintesc "alergând" cape bandă rulantă, adică pe loc!) şi unul Nită, deversat de FCSB, care are 19 ani, adică pe când se năştea el, Tamaş tocmai termina o nouă dezalcoolizare! Pariem că promovează?