Revoltă justificată

Un sucevean călcat de două ori de hoții care i-au sustras bateriile auto de pe camioane trăiește de doi ani frustrarea ca polițiștii să nu fi reușit să dea de autori, deși chiar el le-a pus la dispoziție imaginile de pe o cameră de supraveghere, în care se vede cum o mașină de Suceava, cu număr vizibil, duce la un centru de colectare mai multe baterii auto, printre care și bunurile sale.

Cazul lui Alexandru Schlay este revoltător și greu de înțeles, însă, din păcate, când vine vorba de polițiștii de la Secția Rurală Șcheia, nu ne mai miră nimic. Amintim doar în treacăt de cazul relatat zilele trecute cu romii care au terorizat o familie din Șcheia, dar care au fost trimiși în judecată abia la patru ani de la comiterea faptelor, care între timp s-au prescris. Asta deși autorii a fost cunoscuți din ziua comiterii faptelor.

Anchetă ca la carte pentru recuperarea bateriilor dar... din partea păgubitului

Revenind la cazul la care facem referire în acest material, în luna martie a anului 2020 de pe un camion parcat în zona din spatele reprezentanței Toyota din Șcheia au fost furate două baterii auto noi, pe care proprietarul plătise 2700 de lei.

Dându-și seama că polițiștii nu sunt foarte interesați de cazul său, păgubitul, Alexandru Schlay, a început să facă verificări pe la centrele de colectare, iar norocul i-a surâs. La câteva zile de la furt, și-a găsit cele două baterii auto furate la un centru de fier vechi din zona Gheorghe Doja.

Proprietarul camionului a reușit, cu ajutorul celor de la centrul de colectări, să găsească și imagini în care se vede mașina care a adus în total șase baterii auto, printre care și ale sale.

Pe imagini s-a văzut destul de clar cum dintr-un Audi cu remorcă acoperită cu prelată doi indivizi au dat jos șase baterii auto, probabil toate furate. Numărul mașinii a fost lizibil, fără dubii - SV 80 URS.

Ce înțeleg polițiștii de la Șcheia prin dosar în lucru?

”Bateriile erau noi și aveam certificat de garanție cu seriile, așa că cei de la centrul de colectare mi le-au returnat. Cu imaginile video m-am prezentat la poliție la Șcheia, unde le-am predat. Am primit un număr de dosar, în martie 2020, iar de atunci tot aștept să primesc vești despre cursul anchetei. De fiecare dată mi s-a spus doar că dosarul este în lucru”, spune revoltat suceveanul.

Cu numărul mașinii cunoscut este destul de logic și firesc că ”firul” anchetei era deja în parte trasat de păgubit. Din păcate, realitatea l-a contrazis pe sucevean.

Și-a mutat camioanele în alt loc, iar hoții i-au făcut pagube și mai mari

Pentru Alexandru Schlay acesta avea să fie doar primul episod de furt. Tot în 2020, de frica unor noi furturi, și-a mutat două camioane de la Șcheia într-o parcare din zona Hotelului Mandachi.

De pe aceste două camioane i s-au furat patru baterii auto (inclusiv cele două recuperate inițial). Prejudiciul total este de circa 1000 de euro. De această dată ”ancheta” proprietarului nu a mai avut succes. Nu a mai găsit imagini și nici nu și-a mai recuperat bateriile auto.

Cât despre polițiști, de această dată cei de la Postul de Poliție Moara au deschis un dosar penal, care de atunci se află în lucru.

”Să mergi la poliție cu dovezi, cu imagini, cu informații certe și să nu primești nici un răspuns timp de doi ani de zile, asta este o bătaie de joc inimaginabilă”, spune pe bună dreptate păgubitul.

Conform informațiilor pe care le-a primit de la poliție, dosarele sale se află în lucru la inspectorul Ciprian Leahu (cazul de la Șcheia, cel în care sunt și imaginile), respectiv la agentul Ștefan Lupescu, la Moara.

Multe dosare penale la polițiștii de la Șcheia și multe scuze

Singura scuză a polițiștilor de la Secția Rurală Șcheia este că au o încărcătură de dosare extrem de mare, printre cele mai ridicate dintre toate structurile de poliție din județ. Fiecare polițist are foarte multe dosare repartizate per om, unii au mai și plecat (o parte pe la alte structuri de poliție, în timp ce alții s-au pensionat), astfel că cei care au mai rămas s-au trezit și cu alte cel puțin câteva zeci de dosare în plus.

Aceste explicații pot fi de înțeles în parte și în unele cazuri punctuale, însă nu sunt în nici un caz o scuză care ar trebui să ne facă pe toți să le plângem de milă domnilor polițiști ori să îi compătimim. Și nici să nu ne întrebăm public și să îi întrebăm când au de gând să crească gradul de încredere al cetățenilor față de ei.

Referitor la acest caz, comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a precizat, în urma discuțiilor cu colegii, că cele două dosare sunt înregistrate in rem, față de fapte, nu față de autori.

Ofițerul a precizat că proprietarului camioanelor (n.r. Alexandru Schlay) i s-au prezentat planșe fotografice cu autori de furturi asemănătoare și s-a încercat o corelare cu imaginile video de pe camera de la centrul de colectare, însă partea vătămată nu a putut face vreo legătură certă. Prin urmare nu s-a putut începe urmărirea penală față de suspecți. Munca polițiștilor ar fi trebuit însă să fie alta, să plece de la acea mașină care apare pe imagini iar de aici să înceapă o anchetă serioasă. Ceea ce nu s-a întâmplat în mod evident.