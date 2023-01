Premieră

Un caz de hărțuire cu tentă sexuală care s-a petrecut la mijlocul anului 2021 pe o stradă din centrul municipiului Suceava s-a lăsat, probabil în premieră pentru România, la o condamnare cu închisoare în regim de detenție. Este drept, soluția pronunțată de magistrații de la Judecătoria Suceava nu este definitivă, persoana care a suferit condamnarea având posibilitatea să o atace la instanțele superioare. În după-amiaza zilei de 28 iunie 2021, mai multe femei, printre care și partea vătămată, Nina Smart, persoană cu cetățenie română și americană, au fost abordate de un necunoscut, care ulterior a fost identificat ca Viorel Lupu, din județul Neamț. Acesta a făcut o serie de comentarii cu caracter mai puțin ortodox, iar la un moment dat a făcut un gest pe care l-a considerat cel mai probabil unul normal.

”Lupu Viorel a venit în dreptul lor și după ce a făcut niște comentarii cu privire la grup, s-a auzit un sunet ca o pocnitură, o palmă, persoana vătămată Smart Nina menționând că inculpatul a lovit-o peste partea stângă a posteriorului”, se arată în hotărârea pronunțată de Judecătoria Suceava. În același document, una din martore a declarat: ”Inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată peste zona dorsală cu un gest extrem de violent, iar apoi a intrat într-o sală de jocuri din apropiere, râzând. Toate cele patru femei care au asistat la gest s-au arătat indignate, șocate, bulversate de gestul inculpatului. Martorul T.L.L. a declarat, de altfel, că a simțit și teamă, având în vedere că erau singure pe stradă și li se putea întâmpla și lor ceva asemănător”.

Autorul a recunoscut fapta, dar nu s-a prezentat la proces și a primit 10 luni de închisoare

Pentru fapta sa de acum un an și jumătate, Viorel Lupu a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni: loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Interesant este că în timpul audierilor din cursul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut faptele, dar ulterior, în fața instanței de judecată nu s-a mai prezentat, deși a fost legal citat. Instanța a decis să-l condamne la 9 luni de închisoare pentru loviri și alte violențe, respectiv 3 luni de închisoare pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Pedeapsa finală rezultantă este de 10 luni de închisoare (pedeapsa cea mai mare, plus o treime din cealaltă), pe care judecătorul de caz a considerat că Viorel Lupu trebuie să o execute în regim de detenție.

Iată și motivele pentru care s-a decis acest aspect: ”Cu privire la gravitatea infracțiunii, instanța reține că inculpatul a procedat la lovirea persoanei vătămate cu propria forţă fizică, creându-se o stare de pericol cu privire la integritatea fizică a persoanei vătămate. În concret, rezultatul material produs nu este unul extrem de grav din punct de vedere fizic, însă circumstanțele săvârșirii faptei și zona vizată de agresor sunt aspectele care imprimă faptei un caracter grav. Referitor la persoana inculpatului, acesta are 46 ani, a fost anterior condamnat de două ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol, are studii medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În fața instanței de judecată, acesta nu s-a prezentat la niciun termen, deși a fost legal citat. În raport de cele de mai sus, instanța apreciază ca fiind necesară aplicarea unor pedepse cu închisoarea”.

Nina Smart a cerut și despăgubiri morale de 10.000 de lei, respectiv daune civile de 1.000 de lei. Instanța a admis în parte aceste solicitări.

”Instanța apreciază că suma de 7.500 de lei este potrivită pentru acoperirea prejudiciilor morale cauzate prin atingerea adusă integrității fizice și psihice prin fapta inculpatului, sens în care instanța va admite în parte acțiunea civilă și îl va obliga pe inculpat la suportarea acestei sume. Instanța va respinge restul pretențiilor civile, ca neîntemeiate”, a arătat judecătorul.

Nina Smart: ”Sper ca acest proces să inspire încredere fetelor și femeilor care se vor confrunta cu hărțuire stradală”

Nina Smart, femeia care a fost victima acestui act de hărțuire, crede că soluția este una normală și le îndeamnă pe femei să-și apere drepturile pe care le au, indiferent de tipul de agresiune.

”Mă bucur că experiența neplăcută care m-a afectat fizic, emoțional și psihic a fost încadrată la hărțuire stradală și sancționată penal, conform legii. Umilința suferită în urma violenței și atitudinea inițială a persoanei care a preluat reclamația pe care am făcut-o la poliție m-au afectat multă vreme. Sper ca acest proces să inspire încredere fetelor și femeilor care se vor confrunta cu hărțuire stradală, să transmită un mesaj clar de netoleranță a violenței de orice fel în Suceava. Sper ca hotărârea favorabilă dată de judecător, care a fost o femeie, câștigată de o avocată, să încurajeze lumea să nu accepte hărțuirea drept comportament normal. Avem pretenția ca adolescenții și bărbații care trec cu vederea efectul hărțuirii stradale să înțeleagă faptul că nu e corect și politicos un astfel de comportament și că e chiar dureros să-l suporți. Serviciile sociale trebuie și ele dezvoltate să îngrijească persoanele care au comportament agresiv din cauza unei boli, pentru care nu există posibilitatea să se vindece și prezintă pericol”, a fost mesajul transmis de Nina Smart.

Avocat Cristina Bucșă: ”În societate încă există medii în care astfel de comportamente sunt tolerate”

Și Cristina Bucșă, avocata care a apărat-o pe Nina Smart, consideră că sentința este extrem de importantă, în special pentru femei, și asta pentru că inculpatul a fost condamnat la pedeapsa cea mai aspră, închisoare cu executare, pentru că a lovit pe stradă o femeie cu palma peste posterior.

”Din păcate, în societate încă există medii în care astfel de comportamente sunt tolerate și trecute cu vederea, însă corpul oricărei persoane este inviolabil, iar femeile trebuie să se simtă în siguranță oriunde s-ar afla, inclusiv pe stradă.

Astfel, este remarcabilă soluția de condamnare, iar oamenii trebuie să știe că nu numai violul sau actele de agresiune sexuală sunt pedepsite de legea penală, ci și astfel de fapte, care nu doar că produc un sentiment de frustrare și neputință pentru persoana vătămată, dar creează și o stare de indignare pentru ceilalți oameni care asistă la astfel de scene grotești.

Dacă ne-am gândi la femeile apropiate din viața noastră care au fost sau ar putea fi agresate în aceeași manieră, cred că lucrurile ar fi privite cu mai multă seriozitate și simț de răspundere”, a menționat avocata Cristina Bucșă.

Nina Smart, o activistă pentru apărarea drepturilor femeilor

Nina Smart este fiica unei pictorițe din Suceava și a unui diplomat african și este o activistă care promovează educarea fetelor și a femeilor peste tot în lume. Colaborează cu alte activiste din Africa, Europa, India și America pentru eradicarea unui fenomen de care ea a scăpat fugind din Africa, în urmă cu 30 de ani - mutilarea genitală a femeilor (MGF). Acum călătorește prin lume și își spune „povestea de evadare”, pe care a scris-o în romanul autobiografic „Wild Flower - The True Story of a Romanian Girl in Africa”. Ea îi încurajează pe oamenii de pretutindeni să i se alăture, „ca să oprească această practică haină, care afectează peste 200 de milioane de femei și fete, în zilele noastre”. Acum 18 ani a înființat în Los Angeles o organizație, SWF International, care susține femei și copii în țara tatălui ei, Sierra Leone, promovând educația pentru toți și „eliminarea practicilor dăunătoare care violează drepturile omului și în special ale femeilor”.Participă ca delegată din partea organizației Soroptimist International la conferințe anuale în cadrul ONU, reprezentând România și colaborând des cu reprezentanțele diplomatice ale României. Munca ei de activistă a făcut să fie nominalizată ca „Femeia anului” în 2016 în California și a fost premiată de Senatul și Congresul SUA pentru munca ei umanitară.