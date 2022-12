Daruri

Peste 1.200 de pachete au fost oferite de Primăria Ipotești copiilor din comună. De aceste daruri de sărbători s-au bucurat atât elevii, cât și copiii de grădiniță. Este pentru al treilea an consecutiv când conducerea administrației locale din Ipotești este alături de cei mici, iar zâmbetele de fericire de pe fețele copiilor sunt poate cea mai frumoasă răsplată. Pachetele au fost cumpărate cu bani de la bugetul local și au constat în dulciuri și sucuri. Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești, a mărturisit că nu a fost nimic deosebit, ci este un gest de normalitate. ”De când sunt primar am considerat că toți copiii din comună, din Ipotești, Lisaura și Tișăuți, trebuie să simtă apropierea sărbătorilor de iarnă. Sunt și familii înstărite, dar pentru alți copii aceste pachete au fost binevenite. Cel mai mult contează că le-am făcut o bucurie și asta se va întâmpla an de an. Până la urmă, cei mici sunt viitorul nostru și trebuie să avem grijă de ei”, a arătat Dumitru Gulei.