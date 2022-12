Seriozitate maximă

Cea mai modernă creșă din țară, care este în același timp și prima creșă „verde” din România, a fost inaugurată marți, 20 decembrie, în municipiul Fălticeni, după ce a fost realizată în timp record – trei luni și trei săptămâni.

Asta în condițiile în care, conform contractului, lucrarea trebuia să fie realizată într-un an de zile, adică până spre finele lunii august 2023.

„Avem și noi chinezii noștri!”, a exclamat, admirativ, primarul Cătălin Coman, indicându-i pe reprezentanții firmei de construcții Simion Tehnoconstruct, cei care au reușit ceea ce părea a fi imposibil, să facă în mai puțin de patru luni, de la zero, o creșă-model, pentru 70 de copii, dotată complet, inclusiv cu jucării, dar și cu o eficiență energetică ridicată, pornind de la izolațiile foarte bune, până la dotările tehnice de top, prin care are asigurate, din producție proprie, apă caldă și căldură iarna, iar vara răcoare, dar și energie electrică, tot anul.

Inaugurarea primei creșe din România construită cu fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), s-a făcut în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, cu care constructorul a și făcut un pariu riscant, la începerea lucrărilor, pe 18 august 2022, când s-a prins să facă lucrarea până la Crăciun, dar și a directorului Companiei Naționale de Investiții, Manuela Pătrășcoiu.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, senatorii Ioan Stan și Gheorghiță Mîndruță, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, și colaboratori ai constructorului, dar și numeroși copilași, însoțiți de părinții lor, cu toții dornici să vadă ce s-a realizat, într-un timp atât de scurt, printr-o mobilizare exemplară.

Spațiu modern, impresionant și cu dotări complete

Toți au făcut un tur al clădirii, admirând camerele de somn ale copiilor, cu paturi aliniate frumos, dulăpioarele cu jucării, culorile vii, vesele, ale încăperilor și holurilor decorate cu fel de fel de picturi cu personaje din desene animate, sălile de activități, cu zeci de jucării și jocuri educative, dar și bucătăria dotată cu aparatură foarte modernă, profesională, camera frigorifică, spălătoria, dar și băile personalizate, pentru copii și pentru adulți.

Ministrul Dezvoltării a ținut să facă un tur și în jurul clădirii realizate pe o suprafață de 3.754 mp, din care 1.829 mp reprezintă construcția propriu-zisă, în vreme ce restul terenului este amenajat ca spațiu verde, dar și ca spații de joacă, cu fel de fel de figurine, de diferite mărimi, dar și cu gropi de nisip, pentru recreerea copiilor.

Girafa – mascota Programului guvernamental de construire creșe

Ministrul s-a arătat impresionat în mod special de girafa de la intrarea în clădire, realizată aproape în mărime naturală – 4,5 metri înălțime, al cărei cap iese printr-un spațiu special creat în acoperișul clădirii.

Girafa, pictată manual de un artist, va fi un fel de simbol care se va găsi la toate creșele care vor fi realizate la nivel național prin Programul guvernamental de construire creșe „Sfânta Ana” – a precizat ministrul Cseke Attila, care a și dorit să fie fotografiat cu ea.

„Este un moment istoric”

Evenimentul de inaugurare al primei creșe „verzi” din România a fost marcat și de susținerea unui frumos spectacol de tradiții de iarnă, cu colindători îmbrăcați în îngerași, iar alții în costume populare, dar și cu un grup de urători - mascați și ursari, micuții artiști fiind preșcolari din Fălticeni, însoțiți de educatoarele lor.

Primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, a explicat că el i-a invitat acolo pe micii colindători și urători, care erau programați inițial să susțină spectacolul la primărie, considerând că prezența lor este mult mai potrivită la noua creșă.

„Este un moment istoric și nu exagerez cu absolut nimic când spun acest lucru. Pentru că este prima dată când, în municipiul Fălticeni, în județul Suceava și cred că în România, o investiție de asemenea amploare se derulează într-un timp atât de scurt și la un nivel calitativ atât de mare. Vorbim despre o investiție extrem de necesară în contextul vremurilor în care trăim, în care avem generații tinere care doresc să performeze în viața lor profesională, și iată că reușim să venim în întâmpinarea nevoilor lor cu o investiție necesară, cum este creșa din municipiul Fălticeni în care zeci de familii tinere vor avea posibilitatea să aducă copiii de la vârsta de câteva luni până la 3 ani, când vor face pasul către grădinițele cu program normal și prelungit. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect extraordinar. În primul rând ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, pentru care știu că este un proiect de suflet. Am discutat de foarte multe ori cu dumnealui despre necesitatea construirii la nivel național a unor creșe care să permită aceste facilități pentru familiile tinere și nu numai. Mulțumesc pentru implicare și pentru modul în care am colaborat pentru derularea acestui proiect și nu numai. Pentru că Ministerul Dezvoltării este extrem de performant în ceea ce înseamnă derularea proiectelor cu finanțare guvernamentală sau europeană, cum este cazul aici. Am spus și pe 18 august, când s-a deschis efectiv șantierul. Niciodată în cei 11 ani de acum de primărie nu am avut parte de o colaborare atât de eficientă în tot ceea ce înseamnă derularea unor proiecte. Nu am avut niciun fel de sincopă care să pună în pericol nici măcar pentru câteva secunde derularea acestui proiect extrem de important. Vreau să-i mulțumesc și directoarei CNI, Manuela Pătrășcoiu, cu care am avut o colaborare extrem de strânsă și de eficientă. Până la urmă totul se reduce la eficiență și la felul cum reușim să cheltuim niște bani în beneficiul comunităților noastre. Și reușim asta, în condițiile în care punem la dispoziție tuturor beneficiarilor această minunăție de clădire, acest minunat proiect”, a spus primarul municipiului Fălticeni.

Cătălin Coman a ținut să evidențieze seriozitatea și puterea de mobilizare a constructorului – Simion Tehnoconstruct.

„Avem trei luni și trei săptămâni de când a debutat acest proiect. Ne uităm toți când avem timp liber, pe internet, cum lucrează chinezii. Să știți că avem și noi chinezii noștri. Unul din Suceava și unul din Botoșani, constructorii prezenți aici cu care ne-am întâlnit de nenumărate ori. Nici nu știu cum a trecut timpul ăsta așa de repede. Nu a fost un proiect cu totul lin. Au fost foarte multe lucruri care au trebuit reglate din mers și le-am rezolvat la nivelul orelor. Și asta spune totul despre modul în care se poate face și în România un proiect extraordinar care poate sta cu capul sus în orice țară a Uniunii Europene. Și nu exagerez pentru că am văzut și alte proiecte, este un proiect la cheie, terminat și gândit extraordinar. Vorbim de un proiect dotat complet, de la mașina de spălat vase până la cea de spălat rufe, mobilier, jucării, paturi, până la instalațiile care nu se văd, dar care sunt extrem de necesare, cum ar fi sistemul de purificare a aerului. Este un proiect extrem de complet și gândit până la cel mai mic detaliu.

Prima creșă din România, prima creșă cu consumuri energetice extrem de reduse, prima creșă la cheie cu absolut tot ceea ce-i trebuie și sunt convins că acest program guvernamental va continua și vom auzi foarte multe lucruri bune și pe viitor”, a spus primarul din Fălticeni, felicitând inițiatorii proiectului, dar și pe constructori.

Finanțare pentru încă 211 creșe „verzi”, complet dotate, în România

Ministrul Dezvoltării a spus că inaugurarea de la Suceava reprezintă și un fel de „botez”, deoarece a propus ca acest program guvernamental, prin care sunt construite creșele, să poarte denumirea Sfintei Ana, care este mama Sfintei Fecioare Maria și bunica lui Iisus, considerată ocrotitoarea copiilor.

„Visul a devenit realitate. Acest program guvernamental de construire de creșe a pornit de la o idee simplă, anul trecut, în ianuarie. România este pe ultimul loc în ceea ce privește numărul de locuri disponibile în creșe raportat la vârsta populației de vârstă antepreșcolară de 0-3 ani. Am spus atunci că trebuie să construim un program guvernamental prin care să îmbunătățim semnificativ acest procentaj. A trebuit să refacem normativul construirii de creșe, care era în vigoare din 1997. Am reușit acest lucru anul trecut, în iunie, după cinci luni de muncă cu specialiștii. Am creionat apoi acest proiect tip și mulțumesc proiectantului că a înțeles că doream să facem ceva care să aducă viață, culoare, să fie atrăgător atât pentru copii, cât și pentru părinții care își aduc copiii la aceste creșe. Am făcut trei proiecte tip - creșă mică cu 40 de locuri, creșă medie cu 70 de locuri, cum avem aici, și creșă mare cu 110 locuri. Am creionat programul guvernamental, am găsit finanțare în bugetul de stat și am început cu municipiile și am coborât către orașe și chiar și către unele comune în zona periurbană a marilor municipii. Până la inaugurarea acestei creșe în România erau 395 de creșe de stat, cu care nu eram pe un loc foarte fericit la nivel european. Acest program guvernamental are finanțare pentru încă 211 astfel de creșe. Finanțare asigurată pentru 124 de creșe din PNRR, cum este și cazul acestei creșe, pe care o vom deconta din fonduri europene. Și avem 84 de alte creșe care au finanțare asigurată din bugetul de stat. Programul nu se va opri aici pentru că el este din punctul nostru de vedere absolut necesar”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Fălticeni.

Clădiri NZEB, cu eficiență energetică ridicată

Pe lângă standardele foarte ridicate și dotările de top, noua creșă de la Fălticeni ridică „ștacheta” și în privința modelului în care trebuie gândite și construite clădirile, mai ales acum, când criza energetică a afectat întreaga lume.

Creșa modernă realizată de Simion Tehnoconstruct în timp record este și una dintre cele mai eficiente clădiri din România, din punct de vedere energetic, atât prin construcție, cât și prin dotări.

„Avem o clădire realizată după standardul NZEB (nearly zero energy building). Asta înseamnă că față de o clădire similară cu energie convențională avem o reducere a consumului de energie cu 65%. Acest proiect, ca proiect tip, s-a născut înainte de a avea criză energetică. Adică chiar s-a gândit un proiect care să răspundă nevoilor pentru foarte mulți ani de aici încolo. Acest proiect are tot ceea ce poate avea o creșă modernă astăzi în Europa și în România - de la panouri fotovoltaice și panouri solare pentru producerea de apă caldă, până la pompe de căldură”, a remarcat ministrul Dezvoltării, care i-a mulțumit constructorului pentru seriozitatea cu care a lucrat, mobilizarea extraordinară de care a dat dovadă și pentru că a dat curs provocării de a finaliza creșa până la Crăciun, deși nici el nu credea atunci că este posibil.

„Ne bucurăm că avem antreprenori români care pot să facă astfel de proiecte și în primul rând se țin de cuvânt. Eu cred că este un lucru foarte, foarte important. Sigur, dânșii au ridicat și standardul la un nivel care va fi foarte greu de atins de către ceilalți. Nu știu dacă o să fiți foarte iubiți pentru treaba asta de ceilalți antreprenori care au deja contracte semnate”, a adăugat ministrul, zâmbind.

„S-a făcut un lucru minunat pentru Fălticeni, pentru copiii de aici și vom face la fel și pentru cei din Suceava și Câmpulung Moldovenesc”, a menționat Cseke Attila, venind cu date despre extinderea proiectului în toată țara.

„Din cele 211 proiecte care au finanțare, 51 au contracte de execuție de lucrări semnate cu antreprenori, ceea ce înseamnă că din primăvară se va intra pe șantiere. Avem 45 de alte obiective care sunt în procedură de achiziție publică, iar pentru restul, până la 211, urmează a fi pornite procedurile de achiziție publică.

Ne propunem ca la finalul acestui mandat să îmbunătățim numărul de locuri disponibile în creșele din România cu cel puțin 60%. Asta înseamnă predarea a peste 200 de creșe noi până la sfârșitul anului 2024.

Este o țintă ambițioasă, dar care poate fi atinsă fără niciun fel de discuție”, a concluzionat ministrul Dezvoltării.

„Lucrăm împreună” – mottoul firmei care a construit creșa în timp record

Noua creșă de dimensiune medie din Fălticeni – pentru șapte grupe de copii - reprezintă o investiție de aproape 15 milioane de lei inclusiv TVA, realizată în apropierea Grădiniței cu Program Prelungit „Pinocchio” și aproape și de corpul B al Colegiului „Mihai Băcescu”.

„Noi îi mulțumim în primul rând lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să o ducem la capăt”, au spus reprezentanții companiei Simion Tehnoconstruct – inginerii Viorel Simion și Elisei Bidu, care au mărturisit că le-a fost teamă ca vremea să nu îi împiedice în a se ține de pariul făcut cu ministrul Dezvoltării, încât erau mereu atenți la prognozele meteo. Dar chiar dacă s-a răcit și au fost și ninsori destul de abundente în urmă cu trei săptămâni, au reușit să ducă totul la capăt și să facă creșa funcțională, la cheie.

„Le mulțumim specialiștilor din CNI pentru că, fiind prima creșă din acest program, au fost foarte multe întrebări elementare, tehnice, despre dotări, instalații sofisticate și multe altele. Se poate vorbi jumătate de oră numai de instalații. Au foarte multe întrebări la care am primit răspunsuri rapide, oficiale, scrise, asumate. Dacă lucrurile ar fi stat altfel, s-ar fi blocat investiția, s-ar fi birocratizat, dar răspunsurile au venit foarte rapid. Plățile au venit la timp și mulțumim ministerului și CNI, pentru că astfel lucrurile au mers foarte bine și am putut să ne încadrăm la termenul de 20 decembrie. Transmitem mulțumirile noastre și colegilor noștri - avem o echipă foarte tânără de ingineri foarte buni și specialiști talentați. Aici am lucrat cu cei mai buni specialiști ai noștri, mă refer la meseriași, dulgheri fierari, finisori, instalatori etc., din cadrul societății noastre. I-am adus aici pentru a putea finaliza la cheie și să predăm această lucrare”, a declarat Elisei Bidu, inginer constructor și unul dintre cei doi asociați de la conducerea companiei Simion Tehnoconstruct.

„Mottoul societății noastre este <Lucrăm împreună>. Așa cum s-a zis, fără a lucra împreună cu autoritatea locală, cu Ministerul Dezvoltării, cu CNI, cu specialiștii noștri, cu toți cei din zonă, nu puteam duce la capăt acest proiect, în termen atât de scurt. Dar lucrând împreună am ajuns în punctul acesta și mulțumim tuturor celor implicați”, a spus Viorel Simion, cel al cărui nume îl poartă compania și care este inginer specialist în instalații.

De altfel, el a explicat și cum au reușit să se încadreze cu lucrarea într-un termen record, în condițiile în care au avut de montat o mulțime de instalații care nu se produc la noi și care sunt la mare cerere la nivel internațional, mai ales pe fondul crizei energetice.

„Chiar din prima săptămână am comandat cea mai mare parte a instalațiilor vitale, care se găsesc mai greu. În prima lună aveam deja contractate toate echipamentele necesare, la final lăsând doar jucăriile, care se găsesc mai ușor”, a precizat reprezentantul Simion Tehnoconstruct.

În funcție de gradul de însorire, creșa „verde” din Fălticeni produce până la 15 kw/h, asigurând o bună parte din necesarul clădirii, de asemenea, își asigură întregul necesar de apă caldă pe întreg parcursul anului, prin intermediul panourilor solare de pe acoperiș, iar dotări speciale sunt și pe partea de climatizare și purificare a aerului, prin intermediul a cinci centrale de purificare a aerului, montate pe acoperiș, ajutate de pompe de căldură. Clădirea este dotată și cu aparate de climatizare, care iarna dau căldură, iar vara răcoarea necesară, tratând în același timp aerul prin intermediul unor filtre UV.

Prin termenul record în care au finalizat prima creșă „verde” din România, dar și prin calitatea lucrărilor efectuate și a dotărilor, compania Simion Tehnoconstruct, care mai are în lucru și alte obiective de mare interes în țară și pe plan local, dovedește că „se poate și la noi”, atunci când există seriozitate și bună colaborare între toate părțile implicate.