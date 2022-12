Marţi, 20 Decembrie 2022 (21:16:17)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în ajun de Crăciun are o veste nemaipomenită pentru suceveni, și anume că autostrada Pașcani – Suceava – Siret a devenit realitate și va beneficia de o finanțare europeană sigură de aproape 640 de milioane de euro. Gheorghe Flutur a spus că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, i-a scris marți pentru a-l informa că „proiectul meu de a lega prin autostradă Suceava de București a devenit realitate”.

Flutur a precizat că tronsonul de autostradă Pașcani-Suceava-Siret are finanțare europeană și a adus aminte că acest lucru îl spunea în vară Marcel Boloș când a venit la Suceava împreună cu premierul Nicolae Ciucă. „Mulți erau atunci neîncrezători. Am luptat pentru modificarea Planului Național Strategic în domeniul Transporturilor unde lipsea porțiunea de autostradă Pașcani-Suceava-Siret. Vă amintesc că proiectarea era făcută doar pentru Ploiești-Bacău-Pașcani, fără a ajunge la Suceava”, a subliniat șeful administrației județene. El a adăugat că în urmă cu aproximativ doi ani, sub guvernare liberală, a semnat la Siret proiectarea acestui tronson, Pașcani-Suceava-Siret.

„Ca lider al PNL care a coordonat Programul de Guvernare în cadrul Coaliției, vă spun că a fost prins în mod expres, la propunerea mea, realizarea tronsonului Pașcani-Suceava-Siret. Astăzi, demersurile mele au primit un răspuns pozitiv. Nu mă voi opri aici pentru că sunt conștient de importanța acestei autostrăzi pentru județul Suceava și pentru compatrioții mei. Nu am să uit niciodată pe oricine a făcut demersuri pentru ca Suceava să aibă autostradă. De la Ștefan Mandachi, care ne-a provocat pe toți cu metrul de autostradă, până la șoferii de camioane care au claxonat pe ruta Suceava-București că vor autostradă, eu fiind de fiecare dată alături de ei”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a spus că pe Programul Operațional Transport este prevăzută o sumă clară de 638,8 milioane euro pentru porțiunea de 101,5 km de autostradă Pașcani-Suceava-Siret.