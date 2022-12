Noutăți

Corectarea tezelor elevilor de la examenele naționale din 2023, evaluarea națională și bacalaureat, ar urma să fie digitalizată în toată țara, ministerul Educației făcând deja o serie de demersuri în acest sens.

Declarația îi aparține secretarului de stat Sorin Ion, care a menționat în cadrul unui eveniment organizat de Educație Privată că Ministerul Educației a pilotat corectarea digitalizată în două județe - Dâmbovița și Călărași, în 2022, această procedură fiind foarte bine primită de cadrele didactice implicate.

În acest sens, Ministerul Educației ar urma să achiziționeze o platformă pentru corectarea digitală, precum și scanere pentru fiecare sală de clasă, iar profesorii implicați ar urma să fie formați în luna mai.

Fiecare lucrare va fi scanată de profesorii din comisie și încărcată pe o platformă. Platforma redirecționează lucrările către profesorii de oriunde din țară, cu excepția județului de origine.

„Nu discutăm aici despre o lucrare pe care profesorul o vede scanată și își notează ceva pe o hârtie. Împreună cu lucrarea, există și baremul digital, care face singur calculele, calculează nota, calculează automat eventualele diferențe de notare dintre doi profesori. Știți bine că la evaluarea națională, la diferență de un punct, lucrarea trebuie evaluată de alți doi profesori. Ei bine, platforma identifică lucrurile automat și le repartizează altor doi profesori. (…) În 2022, când elevul a predat lucrarea, am scanat-o, am încărcat-o în platformă, doar că atunci am lucrat cu niște parteneri de la Intuitext. Acum, partea a doua este mai complicată, să realizăm platforma. Achiziția de scanere este deja în derulare, anunțul este pe site-ul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Pentru platformă, definitivăm caietul de sarcini zilele acestea. Intenționăm să achiziționăm platforma. De asta, am și zis că sunt 90% sigur că vom începe din 2023. Evident, este un procent, am estimat și eu, pentru că vom depinde de realizarea acestei platforme”, a precizat Sorin Ion pentru edupedu.ro.