Bilanț

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că pentru anul acesta se estimează că numărul pasagerilor care vor fi procesați pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” va ajunge la aproximativ 800.000, o cifră record. Prezent la inaugurarea bazei companiei Wizz Air de pe Aeroportul Suceava, Gheorghe Flutur a precizat că de la începutul anului și până în momentul de față au fost înregistrați nu mai puțin de 715.405 pasageri și 729 de zboruri. „Este un record absolut. Comparativ cu anul trecut avem o creștere de peste 70%. Este o evoluție fantastică a numărului de pasageri aici la Suceava”, a declarat Flutur. Șeful administrației județene a arătat că în cursul acestui an, 18-20% din numărul total al pasagerilor au fost din Ucraina. El a spus că în condițiile în care s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de pasageri, Consiliul Județean Suceava și Aeroportul „Ștefan cel Mare” vor continua investițiile pentru dezvoltare. Astfel, șeful administrației județene a amintit că la aeroport se implementează un proiect în valoare de 13 milioane de euro pentru creșterea gradului de siguranță și securitate. Gheorghe Flutur a spus că prin implementarea acestui proiect se vor construi un drum și un gard perimetral cu o lungime de șase kilometri, va fi deschis un dispecerat de securitate și se vor achiziționa echipamente de securitate, o autospecială de aerodrom pentru stins incendii și o autofreză de zăpadă pentru pistă. „În același timp am investit în terminalul 2 al aeroportului și sperăm ca în primăvara anului viitor să fie pus în funcțiune. Și trebuie spus că acest nou terminal ne dă o perspectivă nouă, în special în partea de sosiri. Apoi ne gândim la construcția terminalului 3 și lucrăm la un studiu de oportunitate pentru un terminal cargo”, a precizat Gheorghe Flutur. El a mai afirmat că tot la aeroport vor fi amenajate încă 200 de locuri de parcare. „Presiunea pe aeroport crește odată cu creșterea numărului de pasageri. De aceea am intrat în linie dreaptă și cu noul drum spre aeroport dinspre Suceava și vreau să amintesc că și în proiectul viitoarei autostrăzi A7 există o bretea rutieră către aeroport”, a declarat președintele CJ Suceava.