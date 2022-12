Turism

Consiliul Județean Suceava a aprobat, joi, asocierea cu alte patru județe pentru construcția a 697 de kilometri de piste de biciclete prin două proiecte cu finanțare europeană. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că cei 697 de kilometri se vor amenaja în toate cele cinci județe, din care aproape 250 de kilometri vor fi în Suceava. Gheorghe Flutur a spus că un prim proiect va fi depus în parteneriat de Consiliul Județean Suceava, împreună cu 20 de primării, CJ Bistrița-Năsăud cu 15 primării și CJ Mureș cu alte nouă primării.

Flutur a arătat că proiectul va fi depus la finanţare pe PNRR, Componenta 11 – turism și cultură. Proiectul presupune amenajare de piste de biciclete, marcaje, indicatoare, lucrări de terasare și reabilitare drumuri și terenuri pe o lungime totală de 494 km, în cele trei județe, din care 193,1 pe teritoriul județului Suceava. El a explicat că bugetul prevăzut pentru traseele din județul Suceava este în valoare de 15,9 milioane de euro, fără TVA. „Pentru obținerea unui punctaj bun am avut în vedere legătură cu frontiera cu Ucraina, dar și faptul că 71% din proiect se suprapune pe Via Transilvanica, adică 136,3 km”, a precizat Gheorghe Flutur.

Localitățile parcurse de aceste piste de biciclete sunt Brodina, Straja, Vicovu de Sus, Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Frumosu, Moldovița, Sadova, Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei, Pojorâta, Ciocănești, Iacobeni, Vatra Dornei, Dorna Arini, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna. Gheorghe Flutur a mai declarat că în cadrul acestui proiect vor fi 161,1 km de traseu principal și 32 km de trasee secundare, pe rutele Vicovu de Sus - frontiera cu Ucraina, Sadova - Câmpulung Moldovenesc și Fundu Moldovei – Colacu. El a afirmat că bugetul total pentru cele trei județe este de 40,7 milioane de euro fără TVA, Suceava fiind lider de proiect.

„E un proiect important pentru județul Suceava pentru dezvoltarea acestei infrastructuri de piste de biciclete prin PNRR. Important e să încurajăm această formă de turism, iar județul Suceava are acest avantaj cu Via Transilvanica, dar și faptul că am extins trasee și spre Ucraina”, a spus Gheorghe Flutur.

Traseu de biciclete care pornește de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” și ajunge până în județul Iași

Tot în ședința de joi a CJ Suceava s-a aprobat și asocierea cu Botoșani și Iași în vederea promovării la finanțare prin PNRR a unui alt proiect pentru amenajarea a încă 203 kilometri de piste de biciclete în cele trei județe, valoarea totală estimată a proiectului fiind de 16,7 milioane de euro. Gheorghe Flutur a spus că traseul pleacă de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava, include municipiul și zona Suceava, cu mănăstirile UNESCO din Suceava și Pătrăuți, apoi prin Dragomirna, Adâncata, Hănțești și Liteni.

În județul Botoșani, traseul trece prin Bucecea și continuă prin acest județ, după care ajunge în Iași. Gheorghe Flutur a declarat că pentru județul Suceava sunt prevăzuți 55 km de piste pentru biciclete, în valoare de 4,5 de milioane de euro, pentru județul Botoșani, 112 km cu 9,2 milioane euro, și pentru județul Iași, 36 km cu 2,9 milioane euro.