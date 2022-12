Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat, joi, lucrările de forare de pe traseul viitoarei autostrăzi A7, în zona cartierului Burdujeni, la finalul tronsonului de la Suceava la Pașcani. Gheorghe Flutur a precizat că forajele au ajuns aproape de Suceava și au mai rămas lucrări de efectuat pe o distanță de mai puțin de 1.000 de metri, în zonele unde vor fi construite nodurile rutiere care vor face legătura dintre Autostrada A7 și descărcările de trafic spre municipiul Suceava și aeroport. „Am ținut să fiu prezent aici pentru că noi, Consiliul Județean Suceava, suntem foarte implicați în sprijinirea firmelor de proiectare, pentru ca studiul de fezabilitate să fie finalizat cât mai repede”, a spus Flutur. El a amintit că tronsonul Pașcani – Suceava are o lungime de 62 de kilometri, însă a rămas în urmă, având în vedere că autostrada A7 a fost finanțată prin PNRR doar până la Pașcani. „Am fost nevoit să fac demersuri cu doi ani în urmă pentru a găsi sursa de finanțare și pentru porțiunea Pașcani – Suceava și Suceava – Siret. Am găsit sursa de finanțare, s-a început proiectarea, dar nu a fost ușor. Cea mai grea problemă pe tronsonul Pașcani – Suceava a fost această acțiune de forare pentru că au fost 12.300 de metri liniari de foraje pentru a se vedea natura pământului. Și a fost o perioadă în care nu erau firme care să facă forajele. Acum văd că sunt și în sfârșit cred că mai durează câteva zile și termină tronsonul Pașcani – Suceava. Și se lucrează cu trei utilaje și spre Siret, în momentul de față”, a afirmat președintele CJ Suceava. El a adăugat că în momentul de față studiul de fezabilitate pentru tronsonul Pașcani – Suceava este finalizat în proporție de 95%. De asemenea, Gheorghe Flutur a arătat că a discutat cu directorul CNAIR, acesta spunând că în continuare mai sunt de citit analizele de laborator pentru mostrele de pământ luate în urma forajelor, procesul de interpretare a datelor ajungând undeva la 60%. „Termenul pentru a finaliza aceste analize era luna ianuarie 2023, însă cel mai probabil nu se vor încadra, motiv pentru care și-a exprimat speranța că studiul de fezabilitate pentru acest tronson va fi finalizat până la începutul lunii martie”, a mai spus Flutur. El a spus că în ceea ce privește studiul arheologic, la finalul acestui an va fi emisă descărcarea arheologică pentru tot tronsonul, iar în ceea ce privește încadrarea în planul de cadastrare, au fost identificați deja cea mai mare parte a proprietarilor terenurilor pe care se va construi autostrada, pentru a fi acordate despăgubiri.

Flutur: „Pentru noi, pentru suceveni este nevoie de această autostradă ca de aer”

Gheorghe Flutur a mai declarat că în momentul de față se mai lucrează și la identificarea de gropi de împrumut, pentru că pentru acest tronson vor fi necesari 13 milioane de metri cubi de agregate și umplutură, dar și pentru obținerea acordului de mediu, pentru care s-a depus documentația necesară la CNAIR și Agențiile de Protecție a Mediului din Suceava, Botoșani și Iași.

„Urmează raportul asupra impactului de mediu și sperăm ca în câteva luni să se finalizeze toată această procedură ca să putem să ne ducem la finanțare. Sunt foarte multe discuții iar noi, CJ Suceava, ne trimitem zilnic oamenii în teren să-i ajute. Am ținut aproape de firma care face studiul acesta să termine în acest an lucrările. Sunt aproape de final, au făcut 95% și sper ca zilele acestea să se apropie de 100% în așa fel încât anul 2023 să fie anul în care depunem la finanțare acest tronson de la Pașcani la Siret pe Programul Operațional de Transport, pe fonduri europene”, a afirmat președintele CJ Suceava, care a adăugat că „pentru noi, pentru suceveni este nevoie de această autostradă ca de aer”. El a declarat că „de aceea m-am încăpățânat să mă implic”, amintind că CJ Suceava va realiza și un drum pentru legătura cu aeroportul, fiind în același timp și lider de proiect pentru continuarea autostrăzii pe tronsonul Suceava – Botoșani și pentru proiectul de construcție a centurii orașului Gura Humorului, parte din Autostrada Nordului.