De sud sau de jos?

Viii cu viii, eliminații cu eliminații. Cu toate că aș mai avea câte ceva de spus despre cei ieșiți din decor, mai ales despre cei care meritau o soartă mai bună, eventual o națională mai bună (de exemplu, De Bruyne), nu am cum să uit că astăzi vin peste noi sferturile. Gata cu gluma! Cine bate azi și mâine va juca numărul maxim de meciuri la o Cupă Mondială, adică șapte. Trei în grupe, trei eliminatorii, încă unul cu trofeul sau măcar cu medaliile pe masă. Astăzi joacă ambele echipe din America de Sud, în încercarea de a răzbate spre întâlnirea directă. Ce semifinală ar fi, Brazilia – Argentina! Până acolo, dansatorii de samba sunt chemați să-și onoreze statutul de mari favoriți cu croații, cei intrați ieri în Schengen și de la 1 ianuarie în zona Euro, adică a monedei. Răsfățați ai soartei, mi s-ar părea totuși cam mult pentru croați să facă legea și la fotbal. Croația cu EURO, Brazilia cu Mondialele, asta ar ține de firesc. În schimb, misiunea Argentinei pare mai complicată, din moment ce ea nu întâlnește doar o țară, ci mai multe, fie ele și ”de jos”. Alias Olanda, probabil așa-i vom spune mereu cei care am apucat-o așa. Pe lângă calibrul jucătorilor, Olanda are și un antrenor capabil să pună degetul pe rana ”pumelor”, ceea ce polonezul n-a putut. Pe de altă parte, observ la Argentina o creștere graduală a potențialului și încrederii, căci asta aduc victoriile.

Pe final, trag puțin spuza pe turta mea în ceea ce-o privește pe Argentina. Comparasem ceea ce joacă Messi cu postul lui Verratti, iar la finalul optimii cu Polonia exact despre asta vorbeau vedetele Lewandowski și Messi, că ambii joacă mai retras decât la echipele de club. Și ar mai fi ceva, gestul lui Messi de a-i ceda titlul de cel mai bun jucător al meciului lui Mac Allister, cel pe care îl invocam la această rubrică după debutul ratat cu saudiții! Nu numai că avea dreptate Messi, cedându-i trofeul, căci el ratase un penalty, în timp ce Mac Allister deblocase scorul, dar așa ceva contribuie la coeziunea de grup, la sentimentul de apartenență, la creșterea spiritului de sacrificiu. Când vezi că starul indiscutabil, statuie vie, te pune pe același nivel de importanță, mergi cu el până la capătul lumii.