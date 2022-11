Condiții

Ateliere și cabinete școlare moderne, dotate cu echipamente performante, săli de clasă cu mobilier nou și gadgeturi inteligente, materiale didactice adecvate sunt câteva dintre cele mai noi investiții de care se bucură atât elevii, cât și profesorii de la Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” din Dumbrăveni.

Instituția a derulat în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2022 un amplu proiect cu finanțare europeană în valoare de peste 500.000 de euro (2.679.079,96 de lei), ale cărui rezultate au fost evidențiate atât de reprezentanții școlii, cât și de cei ai liceului dumbrăvenean.

„Modernizarea, dotarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu” a inclus echiparea atelierului de mecanică al unității cu dotări de nivel european, a atelierului de textile, pentru învățământul profesional, dar și dotarea cabinetelor de informatică cu laptopuri și calculatoare.

De asemenea, prin proiect a fost schimbat mobilierul sălilor de clasă, al cabinetelor, cancelariei, laboratorul de fizică (scaune, bănci noi, catedre, dulapuri, rafturi etc), corespunzător cerințelor de calitate, confort și design specifice actului de învățământ modern.

Un alt segment al proiectului a vizat lucrări de modernizare și reabilitare – amenajare laborator chimie, refacerea parțială a instalației electrice, finisaje interioare, lucrări de refacere a instalațiilor termice și sanitare etc.

Circa 1.500 de elevi la Dumbrăveni, numărul lor fiind în creștere

Prezent la conferința de închidere a proiectului, primarul comunei, Ioan Pavăl, a menționat că accesarea și implementarea proiectului au avut un parcurs lung, deloc ușor, însă rezultatele au adus multe satisfacții întregii comunități.

„Acesta proiect s-a întins pe câțiva ani, a fost un drum lung, a necesitat multă răbdare, mai ales că vorbim de fonduri europene. Am dat și de greutăți, probleme cu constructorii, cu termene, dar sunt mândru în acest moment de ce am realizat. La nivel de județ, doar cei din Siret au accesat un proiect asemănător, dar de o anvergură mai mică, însă încă nu l-au încheiat. Cred că a ieșit ceva frumos aici, e un mediu plăcut pentru elevi și profesori, însă nu ne vom opri aici. O școală are nevoie de investiții constante, necesitățile se schimbă rapid, la fel și tehnologia”, a punctat Ioan Pavăl.

Acesta a mai menționat că va deschide în cadrul Primăriei un birou specializat în accesarea proiectelor europene, cu specialiști care vor urmări permanent ghidurile, programele, pentru a putea profita de toate oportunitățile de finanțare oferite de UE.

În acest proiect, Primăria a contribuit cu 53.581,60 lei.

La rândul său, directoarea unității de învățământ, prof. Adriana Duceac, a subliniat că echipa de implementare a dus o muncă „titanică”, iar rezultatele sunt la superlativ.

„Apreciez parteneriatul real Primărie – Școală, suntem mereu în vizorul lor în ceea ce privește dotarea școlii, îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori.

Proiectele europene sunt șansa noastră de a ne dezvolta, iar toate investițiile de până acum deja au început să dea roade – avem rezultate foarte bune la examenele naționale, peste media națională, avem elevi premiați în concursuri, proiecte de colaborare cu alte instituții”, a specificat Duceac. Potrivit acesteia, liceul din Dumbrăveni școlarizează circa 1500 de elevi, un număr care crește de la an la an datorită reîntoarcerii multor familii din străinătate.

În cadrul conferinței de închidere a proiectului au mai luat cuvântul viceprimarul Adina Rotaru, directoarele adjuncte Mihaela Apetrei și Ionela Doncean, câțiva elevi beneficiari, dar și managerul de proiect Dorel Galan, toți apreciind rezultatele proiectului.