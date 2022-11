„Credinţe poporale bucovinene”

„Se crede că (!) calului, cât trăiesce, i se pare omul mare cât un urieş, de aceea i se şi supune, şi abie când piere îl vede în adevărata lui mărime şi-i pare rău c’a ascultat pre om.

Se crede că dacă amestecă cineva laptele de la vaca sa cu lapte de la vacă străină, apoi vaca cea străină înceată de’a mai da lapte, din care causă nu se dă lapte unui străin, carele şi el are pe acel timp vacă mulgătoare”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 97, Cernăuţi, Joi 8/20 Decemvrie 1894.

„Cele mai bune consultaţii”

„Cele mai bune consultaţii la policlinica din Suceava le dă tovarăşa care stă în biroul deasupra uşii căreia scrie <Informaţii>. Dacă te doare stomacul, de pildă, şi medicul îţi recomandă să faci o radioscopie gastrică, te scoli la ora 6,00 dimineaţa şi la 6,30 eşti la policlinică. La ora 7,00 tovarăşa te examinează cu atenţie şi-ţi spune că nu mai are bonuri. A doua zi te scoli la ora 4,30 ca să...afli mai devreme că, de asemenea, nu mai are bonuri. În schimb are timp berechet să se răstească la cetăţenii care încearcă să-şi lămurească nedumeririle faţă de asemenea ciudăţenii”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5300, Suceava, Decembrie 1964.

„Situaţie...porcoasă”

„<Specialişti> ai medicinei veterinare de la CAP Siminicea sînt pe cale să revoluţioneze selecţia.După toate aprecierile vor scoate în curînd o nouă rasă de porc, avînd rezistenţă la foame şi lipsit de vedere, inapt de a şti ce se petrece cu el. Sîntem siguri de reuşită aflînd că unicul animal matcă-vier e ţinut într-un beci de cca. un an şi hrănit pe sponci. Să nu spuneţi că e vorba de dezinteres. Situaţia poate fi calificată cu un termen înrudit cu cel ce denumeşte animalul în cauză”.

„Zori Noi”, Anul XXVI, nr. 7457, Suceava, Decembrie 1971.