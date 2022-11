Din motive oarecum independente de voinţa mea,scriu această rubrică încă de sâmbătă noaptea, ceea ce conduce la un decalaj important între informaţia legată de Campionatul Mondial de Fotbal şi conţinutul acestui articol, fapt pentru care vă cer scuze. Vreau acum să vă prezint câteva impresii legate de primele câteva zile ale competiţiei şi de felul în care este percepută ea chiar în ţara care a inventat fotbalul. V-am spus deja că în Anglia, cele 4 meciuri ale zilei sunt transmise de cele mai importante două posturi de televiziune: BBC şi ITV, după un program dezordonat complet.Astfel, sunt zile în care una transmite un singur meci,iar cealaltă 3,aşa cum s-a întâmplat sâmbăta trecută, când BBC a transmis numai unul dintre meciurile de la World Cup, Tunisia - Australia (primul al zilei), în cursul după amiezii transmiţând meciuri din (ţineţi-vă bine!) FACUP, unde joacă echipe din ligile inferioare. Dacă staţi bine cu inima, citiţi şi ce meciuri au ocupat ecranul BBC: King's Lynn Town - Stevenage şi Forest Green Rovers - Alvechurch! Astea, în loc de Polonia - Arabia Saudită şi Franţa - Danemarca! Imaginaţi-vă că TVR ar fi procedat la fel şi ar fi transmis ceva din liga secundă de la noi! Păi nu ieşea o nouă revoluţie!? Mai trebuie să adaug şi că în Marea Britanie există milioane multe de case unde se recepţionează posturile care transmit clasic, în eter, nu prin cablu, în primul rând BBC! Vă rog să înţelegeţi că săracii lor au altă percepţie asupra lumii decât săracii noştri. Ca atare, dacă tot era sâmbătă, în loc să facă revoluţie, cei fără televiziune prin cablu au umplut pub-urile şi au văzut transmisiile ITV cu o bere în faţă. Au fost mai câştigaţi chiar decât cei de pe stadioane, ăia neavând acces la băutură! Iar aici, în Portsmouth, fanii locali au fost infinit mai interesaţi de meciul echipei lor (aflată acum în Liga a III-a, care se numeşte de fapt League One, care vine după Championship, care urmează după Premier League!) din aceeaşi FACup (Portsmouth a câştigat cu 3-2 contra Milton Keynes Dons). Pot să spun că fanii englezi sunt extrem de civilizaţi, nemaiavând nimic în comun cu celebrii "hooligans" care în anii '80 omorau şi distrugeau. La Mondialul din Italia, din 1990, se deplasau numai cu cordon de poliţie. Am fost acolo, am văzut pe viu! Azi,i-am văzut pe cei de aici,din port,după meciul localnicilor: glumeau, râdeau, câţiva erau mai greoi în deplasare, dar atât. Mă sperie doar gândul că ai noştri, pe lângă că fac galerie unor neisprăviţi, se mai dedau şi la brutalităţi absolut aiurea. Pentru ce şi pentru cine să te baţi când joacă Steaua cu Dinamo!? Rămân nedumerit de cât patos etalăm în întâlnirile dintre Nimeni şi Nimeni. Sau poate aşa o fi normal, oarecum în compensaţie: dacă în iarbănu e nimic, să fie măcar în tribune!