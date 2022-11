Evaluarea statului

Discuțiile despre pensiile speciale și cetățenii considerați de stat de prim rang, îndreptățiți să le primească, ne-au îndreptat atenția către „nespeciali”. Către cei cărora statul le evaluează cuantumul pensiei după alte criterii și care după o viață de muncă deloc ușoară au sentimentul că statul își bate joc de ei, când se compară cu „specialii” din magistratură și parlament.

De exemplu, reputatul medic chirurg Sorin Hâncu are 71 de ani și o pensie de 4.000 de lei. Vreme de 40 de ani a operat și a salvat mii de vieți. Raportând suma la cei 40 de ani de muncă, rezultă că pentru fiecare an statul îi dă câte 100 de lei. Dr. Hâncu a precizat că la această sumă a ajuns pentru că a contribuit la sistemul de pensii lucrând și în sistem privat, altfel ar fi rămas la cei mai puțin de 2.000 de lei de la momentul pensionării. „Am ieșit la pensie la 65 de ani și o zi, cu o pensie de aproape 2.000 de lei. Am contribuit și de la cabinetul particular, altfel ar fi fost mai mică. Acum am 4.000 de lei pensie”, a declarat dr. Hâncu.

După absolvirea Facultății de Medicină din Iași, Sorin Hâncu a fost medic la dispensarul din comuna Buciumeni, judeţul Galaţi. Din 1978, a fost medic secundar chirurgie generală la Spitalul Fundeni şi la Spitalul de Urgenţă Bucureşti. În 1981 a venit împreună cu soția sa, Cornelia, amândoi ca medici specialişti, la spitalul din Suceava și jumătate de an au locuit într-o rezervă de la etajul IV din spital. În 1991, dr. Sorin Hâncu a devenit medic primar chirurgie generală, iar din 1992, şeful secţiei Chirurgie. Opt ani fără o lună a fost director al Spitalului Suceava, până în martie 2005. Medicul s-a pensionat în 2016, după 35 de ani de activitate neîntreruptă în spital, timp în care a păstrat cu sfințenie obiceiul secției de a vizita bolnavii (contravizita) și la ora 17.00. A efectuat mii de operaţii și a salvat viața a mii de oameni. Din anul 2011 este preşedinte al Colegiului Medicilor Suceava și este, de asemenea, Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava.

Dacă se așează în balanță activitatea și pensia doctorului Hâncu, de o parte, și a unui „special” care se poate pensiona și la 50 de ani, pe de altă parte, la muncă sunt șanse mari ca talerul să încline spre medicul chirurg, însă la pensie „specialul” câștigă detașat.