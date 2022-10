Apreciere

Maistrul militar principal în retragere Dumitru Davidel, un sucevean ajuns la venerabila vârstă de 85 de ani, merită aprecierea celor din jur. În calitatea sa de fost vicepreşedinte al Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Suceava, Dumitru Davidel este, de peste 25 de ani, implicat, ca voluntar, în proiecte de cinstire a eroilor în mai multe localităţi rurale ale judeţului şi a scris, zece ani, articole şi interviuri cu şi despre eroi ai neamului, la revista „Plăieşii”, editată de asociaţie.

Respectul şi admiraţia pentru el au devenit profunde de la an la an, tot mai mulţi suceveni aflând că inima lui Dumitru Davidel bate pentru Armata Română şi eroii acesteia. Fostul cadru militar ne-a mărturisit că unul dintre cele mai importante momente din viaţa sa a fost nominalizarea în cadrul Galei Top 10 Suceveni, în anul în care a împlinit 80 de ani.

Două mari pasiuni: jurnalismul şi maşinile militare

Născut pe 8 octombrie 1937, în localitatea Sasca Mică, a rămas de mic, împreună cu cei opt fraţi, fără părinţi. Şi-a croit destinul singur, având două mari pasiuni, maşinile militare şi jurnalismul. Primul contact cu presa l-a avut în anul 1957, când era militar în termen la Regimentul mecanizat Caracal, ce aparţinea de Divizia „Tudor Vladimirescu” Bucureşti, şi îndeplinea funcţiile de bibliotecar şi curier al unităţii, organizator de simpozioane cu teme istorice şi prezenta la staţia de amplificare a unităţii evenimentele din viaţa militarilor. Între anii 1961-1963, perioadă în care a absolvit Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti, a fost corespondent voluntar al ziarului Apărarea Patriei.

A intrat în armată ca specialist auto şi tanchist, fiind un om foarte apreciat şi o prezenţă aproape permanentă în uzinele de armament ale României, făcând parte din comisii de omologare a maşinilor de luptă (autovehicule militare şi tancuri). A avut misiuni în Libia, Irak, Ciad, ţări aflate în război şi în care a executat mai multe operaţiuni de transport de tehnică militară. După cutremurul din 1977 a participat direct la înlăturarea efectelor seismului într-un Bucureşti devastat şi îndoliat.

Pentru activitatea sa a fost distins cu Ordinul Meritul Militar, Medalia Virtutea Militară, Crucea Marelui Voievod Ştefan şi cu multe, multe alte distincţii.

Primul proiect de anvergură a avut loc în satul natal

În anul 1994 a trecut în rezervă, după 36 de ani de carieră militară. S-a implicat ca voluntar în acţiuni prin care încearcă să păstreze vie memoria eroilor, în editarea de cărţi, iar mai multe monumente din mai multe localități din județ au fost renovate prin implicarea onorabilului octogenar.

„După trecerea în rezervă, în 1994, am considerat că trebuie să rămân în linia întâi şi să lupt pentru continuarea unor proiecte de comemorare a eroilor care au luptat pentru eliberarea şi libertatea poporului român. Primul proiect de anvergură a avut loc în satul natal, Sasca Mică, în anul 2003. Era un monument lăsat în paragină, comunitatea locală nu s-a implicat şi atunci am dorit ca acest monument să arate ca pentru menirea lui, pentru eroi.

Materialele de construcţie le-am cumpărat cu bănuţii din propriul buzunar, am făcut împrejmuriea, am revopsit şi scris numele la toţi eroii din sat pe monumentul construit în anul 1937, anul naşterii mele. Am adus și două tunuri de artilerie pentru a flanca monumentul, care a fost sfinţit în 2003 de prea repede trecut la Domnul ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor”, ne-a spus Dumitru Davidel.

Ioan Grosaru, un erou adevărat, greu de egalat

Pentru cinstirea memoriei eroului locotenent Ioan Grosaru, Dumitru Davidel s-a zbătut foarte mult. Pe 21 septembrie 2007, Ioan Grosaru se afla într-un TAB, în misiune de patrulare în Irak. Vehiculul militar a trecut peste un dispozitiv exploziv şi a luat foc, iar Grosaru a rămas ultimul pentru a asigura evacuarea colegilor. Din păcate, muniţia din dotarea TAB-ului a explodat şi i-a curmat viaţa. Ioan Grosaru este considerat un erou pentru că şi-a salvat cinci colegi din TAB-ul ucigaş.

În satul natal al eroului, la Păiseni - Cornu Luncii, mormântul lui Ioan Grosaru a devenit un adevărat panteon al eroilor prin ridicarea unei cruci monumentale de 15 tone şi 7,5 metri înălţime, ridicată cu ocazia comemorării a zece ani de la moartea eroului din Irak. Cea mai mare parte a investiţiei a fost a Primăriei Cornu Luncii, însă, după cum o spune şi primarul Gheorghe Fron, principalul promotor, cel care nu a obosit să se implice în acest proiect, a fost Dumitru Davidel.

„Neamul este etern prin cultul eroilor, iar Ioan Grosaru este un erou adevărat, greu de egalat. În toamna anului 2007, când eroul Ion Grosaru a murit în Irak, a fost adus acasă şi înmormântat lângă dealul pe platoul căruia se află biserica din sat. Memoria unui erou nu poate fi cinstită printr-o groapă acoperită cu pământ şi coroane. Pe cont propriu, am făcut un proiect pentru construcţia monumentului. Cu ajutorul colegilor eroului Ioan Grosaru de la Batalionul 32 Infanterie din Timişoara, al Ministerului Apărării, Romtehnica Bucureşti şi al Primăriei Cornu Luncii, care a pus cei mai mulți bani, s-a creat un frumos ansamblu arhitectonic pentru eroul Ioan Grosaru şi eroii satului Păiseni.

A urmat amenajarea casei în care s-a născut Ioan Grosaru şi care a devenit Casa Memorială Ioan Grosaru. Ţinuta militară, obiecte personale, fotografii care surprind misiunile în care a fost Grosaru, decoraţii, steaguri de luptă, toate se regăsesc în casa memorială. Casa a fost inclusă pe lista obiectivelor de vizitat din judeţul Suceava, obiectivul fiind marcat pe drumul judeţean care leagă Cornu Luncii de Mălini.

La şcoala din satul Păiseni, şcoala care poartă numele eroului, a fost amenajată o expoziţie permanentă unde pot fi văzute şi câteva schije din TAB, aduse la Păiseni de colegii care au supravieţuit tragicului eveniment din septembrie 2007.

O parte din cheltuili au fost făcute din pensia mea, cu ajutorul fiului meu, profesorul Daniel Davidel, al regretatei mele soţii, Arsinica, şi al unor oameni care au înţeles demersul meu. Toate asta fac să mă bucur că în fiecare an la Păiseni sunt organizate activităţi de comemorare, la care participă localnici, rude, militari, elevi, oficialităţile locale şi judeţene şi nu numai”, ne-a mărturisit Dumitru Davidel.

Distins cu Emblema de Onoare a Statului Major

În cadrul manifestării comemorative din anul 2017, ctitorul de început a toate celor realizate în memoria eroului Ioan Grosaru, la Păiseni, maistrul militar (r.) Dumitru Davidel, a primit încă o dată recunoştinţa Armatei Române pentru felul cum îşi serveşte patria după mulţi ani de la ieşirea la pensie. Şeful Statului Major General, generalul Nicolae Ionel Ciucă, actualul prim-ministru al României, l-a distins pe sucevean cu Emblema de Onoare a Statului Major, ca dovadă de respect şi apreciere „pentru promovarea valorilor şi tradiţiilor militare şi pentru implicarea în demersurile privind cultul eroilor”.

Prim-vicepreşedinte al asociaţiei Cultul Eroilor Suceava, a contribuit personal sau a căutat sponsorii pentru a edita sau reedita postum o mare parte din creaţia litetară a eroului Ioan Grosaru, volume de versuri şi un roman, „Fiica Pălimarului”, care rămăsese în manuscris.

„Sublocotenentul erou Ioan Grosaru a scris proză şi poezii. Am contribuit financiar sau am fost ajutat de prieteni şi banii acestora, să public cateva volume de poezie şi unul de proză, majoritatea postum, iar pentru alte apariţii editoriale a contribuit armata, cum ar fi <De am pătruns în amintire>, scos la Editura Militară prin grija Asociaţiei <Camarazii>. În această carte au fost reunite toate poeziile scrise de militarul ale cărui sensibilitate şi talent uimesc şi cititorul de poezie avizat”, a precizat maistrul militar Dumitru Davidel.

Comuna Cornu Luncii, un etalon pentru comemorarea şi cinstirea eroilor neamului

Comemorarea eroilor neamului este făcută ca la carte în comuna suceveană Cornu Luncii şi datorită lui Dumitru Davidel. Primăria, în colaborare cu Filiala Suceava a Asociaţiei Cultul Eroilor ”Regina Maria”, cu şcolile şi cu parohiile, organizează cu ocazia diferitelor evenimente (1 Decembrie, Ziua Eroilor etc.) depuneri de coroane, slujbe religioase şi scurte programe artistice care însufleţesc atmosfera, la toate monumentele din satele coumnei. La omagierea eroilor sunt prezenţi localnicii, cu mic, cu mare, mulţi îmbrăcaţi în costume populare, dar şi cadre militare din Timişoara, Vatra Dornei, Suceava şi Fălticeni.

„An de an comemorăm eroii din cele nouă sate ale comunei şi întotdeauna alături de noi este Armata Română. Uneori militarii vin de departe de la Timişoara, Iași, Vatra Dornei, Suceava şi Fălticeni. Cornu Luncii a devenit un etalon pentru comemorarea şi cinstirea eroilor neamului, eroi care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Pe 6 noiembrie 2018, în comuna Cornu Luncii a fost sfinţit şi dezvelit Panteonul Eroilor, un monument închinat celor peste 340 de eroi ai comunei din cele două războaie mondiale, de la Revoluţie şi din teatrele de operaţiuni. Mă bucur că şi pentru acest monument mi-am adus umila mea contribuţie”, recunoaşte cu modestie Dumitru Davidel.

Gesturi simple făcute de un om cu suflet mare şi demnitate

Activitatea pe care a desfăşurat-o în ultimii 20 de ani Dumitru Davidel pentru a-i cinsti pe eroii români este foarte amplă. A renovat, conservat sau construit o lungă listă de monumente, printre care se numără crucea eroului Vasile Blaga de la Mitocaş, a oferit asistenţă tehnică şi financiară pentru refacerea cimitirului Burdujenii Sat, pentru 800 de ostaşi căzuţi la datorie pe aceste meleaguri în Primul Război Mondial, a ajutăt bătrâni, cadre militare în rezervă aflate în nevoi, s-a implicat în activităţi sociale, a fost alături de elevii din satele şi orașele din judeţ pentru a le vorbi despre eroii români şi faptele de vitejie ale armatei române, despre menirea militarului şi atunci când ajunge la vârsta la care este trecut în rezervă. Dumitru Davidel nu a făcut un calcul al sumelor cheltuite din pensie pentru ca eroii să nu fie uitaţi. Spune că regretata sa soţie l-a înţeles şi l-a sprijinit pentru că şi ea a lucrat în armată.

Împreună cu colegii de la „Cultul Eroilor”, autorităţi locale, militari, prieteni, a făcut mari eforturi ca memoria soldaţilor care au luptat pentru ţară, dar şi a celor care şi-au pierdut viaţa în teatrele de operaţiuni ale istoriei moderne să fie păstrată pentru generaţiile viitoare prin restaurarea şi păstrarea monumentelor, troiţelor şi plăcilor comemorative închinate eroilor neamului din mai multe localităţi ale judeţului. În calitate de vicepreşedinte al Filialei Suceava „Plăieşii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Dumitru Davidel scrie articole în revista „Plăieşii”, editată de asociaţie. Fiul lui, profesorul Davidel Daniel - directorul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Suceava, îl ajută în activitatea publicistică şi se implică foarte mult în acţiunile tatălui, iar pentru asta ambii au fost declaraţi Cetăţeni de Onoare ai comunei Cornu Luncii. Casa lui Dumitru Davidel a devenit un „sanctuar” pe care l-a onorat prin amenjarea unui mic muzeu dedicat armatei şi activităţilor în care s-a implicat toată viaţa.

„Aşa cum se întâmplă aproape de fiecare dată, eroii sunt uitaţi repede, iar de obicei, după trecerea anilor, membrii familiei sunt printre singurii care îi mai pomenesc.Toţi trebuie să ne zbatem, să ne implicăm personal, pentru că eroii nu trebuie uitaţi” este mesajul transmis de maistrul militar principal (retragere) Dumitru Davidel, care, la 84 de ani, continuă să slujească patria şi să nu îi uite pe eroii săi.