În ajutor

Deputatul PNL Ioan Balan s-a adresat ministrului Agriculturii, Petre Daea, căruia i-a cerut să identifice măsuri de sprijin pentru comercializarea și depozitarea fructelor în județul Suceava.

”Pomicultorii suceveni depun eforturi deosebite pentru a obține în fiecare an recolte mai mari și de o calitate superioară. Chiar și în anul 2022, când condițiile meteorologice au fost nefavorabile, fermierii suceveni au reușit să producă fructe în cantități importante pe care, din păcate, nu le pot nici depozita în cele mai bune condiții și nici nu le pot valorifica la un preț care să le permită să acopere cheltuielile deja efectuate. Din cauză că piața românească este inundată de fructe din import, mai ieftine și nu mai bune (gust/calitate), fermierii suceveni sunt în imposibilitatea de a valorifica rodul muncii lor”, a arătat Ioan Balan. Deputatul sucevean l-a întrebat pe Petre Daea dacă intenționează să propună Consiliului Concurenței o investigație privind concurența mai puțin loială pe care o fac unele state care exportă fructe și legume în România, de cele mai multe ori la prețuri sub costul de producție (dumping). De asemenea, Ioan Balan vrea să știe ce forme urgente de sprijin sunt luate în calcul pentru pomicultorii din Suceava, în condițiile în care, în lipsa unor spații de depozitare adecvate, venirea anotimpului rece și a temperaturilor scăzute poate conduce la distrugerea producției din acest an.